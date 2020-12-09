Украина объявила о введении карантина. Он вступит в силу 8 января

"Ситуация сложная, но мы видим некоторые положительные тенденции. До конца [2020] года осталось три недели, и на этот период правительство решило не вводить жесткий карантин", - цитирует его УНИАН.

"Медуза" отмечает, что карантин будет в силе до 24 января.

Будут закрыты кинотеатры, торговые центры, спортзалы, магазины непродовольственных товаров, а кафе и рестораны смогут работать только навынос. 15

На каникулы уйдут все учебные заведения, будут запрещены любые развлекательные, рекламные, культурные, спортивные, массовые мероприятия, сказал премьер-министр.

При этом работу продолжат продуктовые магазины, аптеки, гостиницы, банки и общественный транспорт.