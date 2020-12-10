Прививку "Спутник V" получили 150 тысяч жителей России. Насколько она безопасна?

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Прививку "Спутник V" получили 150 тысяч жителей России.
- В ноябре-декабре власти ожидают роста смертности.
- Беларусь объявила о закрытии наземных границ из-за коронавируса.
- В Баку прошел парад по случаю окончания конфликта в Карабахе
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 10.12.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.