Чт, 10.12.2020
Люди более склонны доверять представителям своей группы, потому что мы веками росли в группах, а это означает, что обычный человек не захочет верить богатому члену общества, но будет доверять своему соседу. Артур Утинанс, психотерапевт
Артур Утинанс, психотерапевт
1
1 мин для прочтения

Прививку "Спутник V" получили 150 тысяч жителей России. Насколько она безопасна?

ФОТО: Pixabay

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске: 

  • Прививку "Спутник V" получили 150 тысяч жителей России.
  • В ноябре-декабре власти ожидают роста смертности.
  • Беларусь объявила о закрытии наземных границ из-за коронавируса.
  • В Баку прошел парад по случаю окончания конфликта в Карабахе

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 10.12.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

Последние новости

НАВЕРХ
Back