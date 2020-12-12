На акции протеста на набережной 11 Ноября задержали несколько человек

В субботу, 12 декабря, во время акции протеста против ограничений из-за пандемии Covid-19, на набережной 11 Ноября были задержаны несколько человек, пишет LETA.
Государственная полиция пока не комментирует задержания.
Некоторые протестующие препятствовали движению полицейских машин, а также призывали сопротивляться представителям закона.
В общей сложности протестовать пришли около 400-500 человек. Часть из них надела защитные маски, однако большинство пришло без них. Дистанцию собравшиеся по большей части не соблюдали. Присутствующие полицейские в происходящее активно не вмешивались, однако они образовали своего рода цепь между собравшимися и проезжей частью.
Галерея: Акция протеста на набережной 11 Ноября