Сб, 12.12.2020
Мой прогноз таков, что на протяжении всего будущего года мы будем вынуждены уживаться со специфическими ограничениями на собрания и мероприятиями по безопасности, которые будут относиться к дистанцированию, дезинфекции и собраниям большого числа людей. Илзе Винькеле
Илзе Винькеле
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На акции протеста на набережной 11 Ноября задержали несколько человек

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 12 декабря, во время акции протеста против ограничений из-за пандемии Covid-19, на набережной 11 Ноября были задержаны несколько человек, пишет LETA. 

Государственная полиция пока не комментирует задержания.

Некоторые протестующие препятствовали движению полицейских машин, а также призывали сопротивляться представителям закона.

В общей сложности протестовать пришли около 400-500 человек. Часть из них надела защитные маски, однако большинство пришло без них. Дистанцию собравшиеся по большей части не соблюдали. Присутствующие полицейские в происходящее активно не вмешивались, однако они образовали своего рода цепь между собравшимися и проезжей частью.

Галерея: Акция протеста на набережной 11 Ноября 

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