На акции протеста на набережной 11 Ноября задержали несколько человек

В общей сложности протестовать пришли около 400-500 человек. Часть из них надела защитные маски, однако большинство пришло без них. Дистанцию собравшиеся по большей части не соблюдали. Присутствующие полицейские в происходящее активно не вмешивались, однако они образовали своего рода цепь между собравшимися и проезжей частью.