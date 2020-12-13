Сигареты за 12 евро у таксиста и алкоголь "со двора". Как обходят ограничения в торговле

Торговцы до сих пор не могут смириться с ограничениями, которые запрещают продавать в выходные дни определенные товары, включая алкоголь и сигареты.

"Количество покупателей в выходные дни уменьшилось. Однако затраты магазинов не уменьшаются. Электричество, зарплаты сотрудникам - все это остается прежними", - говорит Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS.

Хотя все понимают необходимость ограничений, владельцы магазинов по-прежнему не видят их результатов. 2

"На самом деле эти ограничения себя не оправдывают, так как основной наплыв людей мы ощущаем в рабочие дни по вечерам, особенно в пятницу. Это все с тем, что есть максимальное количество посетителей, которому разрешено находится в магазине", - поясняет он.

Самые актуальные товары перед выходными - алкоголь и сигареты. Теперь полки со столь желанными напитками на время субботы и воскресенья накрывают специальной пленкой. Однако даже в этом случае приходится сражаться с теми, кто до бутылки хочет добраться любой ценой.

Рижская муниципальная полиция не раз получала сигналы о том, что не все торговые точки в выходные дни работают добросовестно. И речь идет не о крупных супермаркетах, а о маленьких магазинах.

Передача TV3 Ziņas сообщает, что владельцы магазинов придумывают различные способы, чтобы обойти правила. Один из таких - продавать алкоголь удаленно. Хотя это означает, что приходится товар доставлять, некоторые магазины интерпретируют закон по-своему.

Есть так называемый удаленный договор, когда человек, заполнив анкету даже на кассе, может купить алкоголь. И есть торговцы, которые этим пользуются. Разница в том, что алкоголь не выдают на кассе, а получить его можно со двора магазина. Те, кому очень нужно, знают каналы, где купить сигареты, а в нерабочее время - еще и алкоголь.

Так, например, известно, что у таксистов пачку сигарет можно купить за 12 евро. 2