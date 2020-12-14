Доля региональных дорог в хорошем и очень хорошем состоянии достигла 48,6%

В хорошем и очень хорошем состоянии находятся 76,3% главных государственных дорог.

В LVC сообщили, что в строительном сезоне 2020 года были проведены работы на 248 объектах государственных дорог, в том числе отремонтировано 50 мостов и восстановлено 1370 километров дорог. Из них 500 километров дорог и восемь мостов были отремонтированы благодаря выделению дополнительно 75 млн евро из государственного бюджета. Также на дорогах установлены барьеры безопасности, оборудовано освещение.

По словам председателя правления LVC Яниса Ланге, благодаря дополнительному финансированию в размере 75 млн евро. выделенному весной, предприятие смогло сделать гораздо больше ремонтов, чем планировалось в начале года. Большая часть дополнительных средств была направлена на приведение в порядок именно региональных дорог.