Видео ⟩ Прошла пресс-конференция о новых ограничениях в связи с Covid-19. Что решило правительство?

В пресс-конференции приняли участие:

премьер-министр Кришьянис Кариньш,

министр здравоохранения Илзе Винькеле,

министр финансов Янис Рейрс,

глава департамента профилактики и анализа рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Видео: Пресс-конференция о новых ограничениях в связи с Covid-19

Еще более строгие ограничения

На совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению обсуждалось введение еще более жестких ограничений.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил журналистам, что решение о новых ограничениях, которые вступят в силу 21 декабря и будут действовать в течение трех недель, правительство примет в четверг, 17 декабря.

По словам Кариньша, новые ограничения не повлияют на свободу передвижения.

В то же время в четверг правительство примет решение о продлении школьных зимних каникул на одну неделю.

Премьер-министр сообщил, что, по мнению медицинских экспертов, ситуацию в системе здравоохранения можно охарактеризовать как "военную медицину", поскольку из-за растущего числа пациентов с Covid-19 больницы вынуждены сокращать спектр своих услуг.

Ужесточения в сфере торговли

Министр здравоохранения Илзе Винькеле отметила, что лучшим подарком на Рождество в этом году является здоровье семьи и близких людей. Самое главное, что этот подарок латвийцы могут сделать сами, например, оставшись дома.

Она также предложила ужесточить ограничения в сфере торговли, а также запретить мероприятия в закрытых помещениях, чтобы ограничить распространение Covid-19.

Решение о конкретных дополнительных ограничениях правительство примет в четверг.

Предложение Минздрава не предусматривает дополнительных ограничений на собрания, во время режима ЧС также не планируется запрещать проведение акций протеста. Винькеле заявила, что свобода слова закреплена в Конституции, поэтому людям должна быть предоставлена такая возможность.

Не так плохо, как в Литве

Отвечая на вопрос, почему правительство пока воздерживается от действий, к которым прибегают другие европейские страны, включая Литву, которая ввела так называемый тотальный локдаун, существенно ограничив перемещение жителей, Винькеле указала на то, что, по оценке эпидемиологов, ситуация в Латвии пока не так серьезна, чтобы вводить подобные "чрезвычайные ограничения".

Ограничения - работают!

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков подчеркнул, что, к сожалению, не существует методического пособия, где описаны действия в такой ситуации. По мнению эпидемиолога, главное - определить, как действовать в соответствии с рядом критериев и сбалансировать необходимость ограничений, их эффективность и участие общественности.