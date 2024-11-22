В Латвии регистрируют все меньше новых предприятий. Несмотря на то что в октябре было создано больше компаний, чем за любой другой месяц этого года, общая тенденция указывает на спад. Предприниматели связывают это с избыточной бюрократией и неконкурентоспособной налоговой системой. При этом число ликвидируемых компаний практически сравнялось с количеством новых регистраций, сообщает Латвийское радио.
Число новых компаний падает из-за бюрократии и налогов
С начала года в Латвии зарегистрировали более 8300 новых предприятий, но за тот же период были ликвидированы почти столько же - всего на 150 меньше. Хотя по сравнению с прошлым годом доля новых компаний немного выросла, за последние десять лет заметно снижение активности в бизнес-среде.
Эксперты связывают это с изменением демографической ситуации. По словам члена правления Lursoft Айнара Брувелиса, уменьшение числа молодых людей сказывается на деловой активности:
"Бизнес остается в руках старшего поколения, а новых игроков становится все меньше. Недостаточная смена поколений объясняет спад в регистрации новых фирм".
Проблемой остается и чрезмерная бюрократия. Регистрация компании не вызывает затруднений, но ее дальнейшая деятельность сталкивается с многочисленными барьерами.
"На многие, казалось бы, простые действия уходит огромное количество времени. Например, замена дверей в хозяйственном здании может занять два с половиной года", - приводит пример Брувелис.
Сложности усугубляет налоговая система. "Наши налоги на рабочую силу выше, чем в среднем по Европейскому союзу. А новый бюджет только усложнит ситуацию, добавив дополнительные уровни подоходного налога", - добавил он.
Для сравнения, в Эстонии, где налоговая нагрузка также растет, максимальная ставка останется на уровне 22%, тогда как в Латвии она достигнет 35%.
Ситуация в Латвии отражает общие тенденции, наблюдаемые в Европе. Новые регуляции, такие как директивы по искусственному интеллекту и ограничения на криптовалюты, создают дополнительные препятствия для тех, кто хочет начать бизнес.
Президент Конфедерации работодателей Латвии Андрис Бите считает, что экономическая активность страны могла бы быть выше. "Число зарегистрированных и закрытых предприятий - это показатель экономического здоровья. Пока оно далеко от идеального", - говорит он.
По мнению Бите, Латвия должна сделать решительные шаги к улучшению условий для предпринимателей. Снижение бюрократии, упрощение налоговой системы и создание благоприятной среды для бизнеса - это те меры, которые помогут повысить активность.
"Государство должно доверять предпринимателям и сокращать избыточное регулирование. Только так мы сможем создать действительно комфортные условия для развития бизнеса", - подытожил он.
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