Число новых компаний падает из-за бюрократии и налогов

С начала года в Латвии зарегистрировали более 8300 новых предприятий, но за тот же период были ликвидированы почти столько же - всего на 150 меньше. Хотя по сравнению с прошлым годом доля новых компаний немного выросла, за последние десять лет заметно снижение активности в бизнес-среде.

Эксперты связывают это с изменением демографической ситуации. По словам члена правления Lursoft Айнара Брувелиса, уменьшение числа молодых людей сказывается на деловой активности:

"Бизнес остается в руках старшего поколения, а новых игроков становится все меньше. Недостаточная смена поколений объясняет спад в регистрации новых фирм".

Проблемой остается и чрезмерная бюрократия. Регистрация компании не вызывает затруднений, но ее дальнейшая деятельность сталкивается с многочисленными барьерами.

"На многие, казалось бы, простые действия уходит огромное количество времени. Например, замена дверей в хозяйственном здании может занять два с половиной года", - приводит пример Брувелис.