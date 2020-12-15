Премьер выдвинул кандидатуру Плешса на утверждение в должности главы VARAM

В канцелярии премьер-министра агентству LETA сообщили, что все формирующие правительство партии выразили поддержку кандидатуре Плешса.

Премьер обсудил с кандидатом на пост министра текущие вопросы в подведомственных министерству сферах, а также наиболее важные задачи и реформы, включая завершение административно-территориальной реформы.

Кариньш выразил надежду на то, что в правительственной команде сложится хорошее сотрудничество.