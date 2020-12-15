Премьер выдвинул кандидатуру Плешса на утверждение в должности главы VARAM

Премьер-министр Кришьянис Кариньш во вторник передал на рассмотрение в Сейм вопрос об утверждении парламентского секретаря Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) Артура Тома Плешса ("Для развития/За!") в должности главы ведомства.
В канцелярии премьер-министра агентству LETA сообщили, что все формирующие правительство партии выразили поддержку кандидатуре Плешса.
Премьер обсудил с кандидатом на пост министра текущие вопросы в подведомственных министерству сферах, а также наиболее важные задачи и реформы, включая завершение административно-территориальной реформы.
Кариньш выразил надежду на то, что в правительственной команде сложится хорошее сотрудничество.
Должность министра освободилась, когда Юрис Пуце ("Для развития/За!") подал в отставку после скандала с использованием пропуска на стоянку для депутатов Рижской думы.