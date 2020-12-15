Вт, 15.12.2020
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Дайна Мурмане-Умбрашко, госсекретарь Минздрава
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Премьер выдвинул кандидатуру Плешса на утверждение в должности главы VARAM

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш во вторник передал на рассмотрение в Сейм вопрос об утверждении парламентского секретаря Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) Артура Тома Плешса ("Для развития/За!") в должности главы ведомства.

В канцелярии премьер-министра агентству LETA сообщили, что все формирующие правительство партии выразили поддержку кандидатуре Плешса.

Премьер обсудил с кандидатом на пост министра текущие вопросы в подведомственных министерству сферах, а также наиболее важные задачи и реформы, включая завершение административно-территориальной реформы.

Кариньш выразил надежду на то, что в правительственной команде сложится хорошее сотрудничество.

Должность министра освободилась, когда Юрис Пуце ("Для развития/За!") подал в отставку после скандала с использованием пропуска на стоянку для депутатов Рижской думы.

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