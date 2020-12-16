На Бауском шоссе столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погиб человек

Утром в среду, 16 декабря, на участке Бауского шоссе у поворота к Дзеруми в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погиб человек, сообщила представитель Государственной полиции Лина Кальке.
Авария на трассе Рига-Бауска произошла после 7 часов, когда возле поворота на Дзеруми столкнулись грузовая автомашина Volvo и автомобиль Volkswagen. В результате аварии погиб один человек.
Полиция объясняет обстоятельства происшествия.
Движение на месте происшествия было заблокировано на долгое время, но сейчас восстанавливается.