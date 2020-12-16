Ср, 16.12.2020
У нас есть пример Беларуси, где правительство пытается расправиться с протестующими с применением грубой силы, и мы видим, что это не улучшает ситуацию. Арнис Кактиньш, социолог
Арнис Кактиньш, социолог
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На Бауском шоссе столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погиб человек

ФОТО: Piyawat Nandeenopparit/Shutterstock

Утром в среду, 16 декабря, на участке Бауского шоссе у поворота к Дзеруми в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погиб человек, сообщила представитель Государственной полиции Лина Кальке.

Авария на трассе Рига-Бауска произошла после 7 часов, когда возле поворота на Дзеруми столкнулись грузовая автомашина Volvo и автомобиль Volkswagen. В результате аварии погиб один человек.

Полиция объясняет обстоятельства происшествия.

Движение на месте происшествия было заблокировано на долгое время, но сейчас восстанавливается.

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