Пакоматы Omniva перегружены: посылки могут задерживаться вплоть до пяти дней

Omniva объясняет задержку с доставкой тем, что люди не изымают посылки своевременно, что в свою очередь не позволяет работникам предприятия на почтовых станциях помещать новые посылки для следующих получателей.

Чтобы ускорить изъятие посылок из пакоматов и позаботиться о своевременном попадании посылки к адресату, Omniva ввела дополнительные временные пункты приема в пяти городах Латвии - Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Елгаве и Цесисе.

Чтобы мотивировать людей быстрее забирать посылки, предприятие реализует и различные маркетинговые мероприятия. Например, в этом году в сотрудничестве с фондом Детской больницы за каждую посылку, изъятую в течение трех часов с момента доставки, Omniva жертвует десять центов для приобретения кресла для отдыха для родителей детей в отделении обсервации неотложной медицинской помощи Детской больницы.