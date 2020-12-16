Пакоматы Omniva перегружены: посылки могут задерживаться вплоть до пяти дней

В связи с объявленным режимом чрезвычайной ситуации и резким увеличением числа посылок в конце года, доставка посылок в пакоматы Omniva может задерживаться вплоть до пяти дней, сообщает агентство LETA.
Omniva объясняет задержку с доставкой тем, что люди не изымают посылки своевременно, что в свою очередь не позволяет работникам предприятия на почтовых станциях помещать новые посылки для следующих получателей.
Чтобы ускорить изъятие посылок из пакоматов и позаботиться о своевременном попадании посылки к адресату, Omniva ввела дополнительные временные пункты приема в пяти городах Латвии - Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Елгаве и Цесисе.
Чтобы мотивировать людей быстрее забирать посылки, предприятие реализует и различные маркетинговые мероприятия. Например, в этом году в сотрудничестве с фондом Детской больницы за каждую посылку, изъятую в течение трех часов с момента доставки, Omniva жертвует десять центов для приобретения кресла для отдыха для родителей детей в отделении обсервации неотложной медицинской помощи Детской больницы.
"Призываем наших клиентов к пониманию и просим позаботиться о своевременном изъятии своей посылки, чтобы и следующая посылка могла прийти вовремя", - указали представители Omniva.