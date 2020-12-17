Ассоциация торговцев: новые ограничения разумнее предыдущих

"Правительство нужно поблагодарить за разумное решение, которое позволит регулировать потоки покупателей в регионах, например, благодаря тому, что продажа алкоголя и табака будет разрешена и по выходным. Также позитивно можно оценить то, что был уточнен список разрешенных для продажи товаров и устранены ошибки в списках гигиенических и хозяйственных товаров", - пояснил Данусевич.

Он выразил сожаление по поводу того, что в течение трех недель будет запрещена торговля строительными материалами и товарами для обустройства дома, указав на то, что товары для дома и игрушки являются одними из самых популярных рождественских подарков.

Данусевич также опечален тем, что не были услышаны торговцы книгами, для которых сейчас и так тяжелые времена. Многие из них не квалифицируются для получения господдержки.