Чт, 17.12.2020
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Юрий Перевощиков
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Ассоциация торговцев: новые ограничения разумнее предыдущих

Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.

ФОТО: Edijs Palens/LETA

Установленные правительством новые ограничения разумнее предыдущих, заявил агентству LETA президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.

"Правительство нужно поблагодарить за разумное решение, которое позволит регулировать потоки покупателей в регионах, например, благодаря тому, что продажа алкоголя и табака будет разрешена и по выходным. Также позитивно можно оценить то, что был уточнен список разрешенных для продажи товаров и устранены ошибки в списках гигиенических и хозяйственных товаров", - пояснил Данусевич.

Он выразил сожаление по поводу того, что в течение трех недель будет запрещена торговля строительными материалами и товарами для обустройства дома, указав на то, что товары для дома и игрушки являются одними из самых популярных рождественских подарков.

Данусевич также опечален тем, что не были услышаны торговцы книгами, для которых сейчас и так тяжелые времена. Многие из них не квалифицируются для получения господдержки.

"Однако в целом новые ограничения намного понятнее предыдущих", - сказал Данусевич.

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