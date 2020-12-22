"Где я? Я дома! Как я? Я в норме!" Лучшее от команды RUS TVNET в худший год в истории

И это все параллельно бесконечному потоку новостей о Covid-19 и событиях в Беларуси, за которыми мы пристально следили. И да, с марта этого года мы работаем удаленно. Некоторые из нас за это время практически ни разу не были в офисе. Хотя он невероятно хорош. Мы въехали сюда в перерыве между первой и второй волной Covid-19. Очень хочется в новом году бывать здесь почаще.