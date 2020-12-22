"Где я? Я дома! Как я? Я в норме!" Лучшее от команды RUS TVNET в худший год в истории

Это был странный год. Журнал Time назвал его худшим в истории. Порой нам тоже было страшно. Часто мы узнавали все самые худшие события раньше вас. Переживали и спешили поделиться. Честно. Быстро. О самом важном.
За этот год мы стали еще более сплоченными, молодыми и бесстрашными. Мы пришли в Telegram, запустили проекты "Мы выбираем спорт", "Я - местный", "Правда/миф", "Андрей уже посмотрел", свой первый собственный подкаст "Ой, всё!", продолжили выпускать "В чем фишка?", да и много чего еще. С этого года у нас, внимание, есть корректор, которая правит нас 24/7.
А еще мы подружились с независимым СМИ в Даугавпилсе "Чайка", поддержали их публикации и первыми подробно написали о них.
И это все параллельно бесконечному потоку новостей о Covid-19 и событиях в Беларуси, за которыми мы пристально следили. И да, с марта этого года мы работаем удаленно. Некоторые из нас за это время практически ни разу не были в офисе. Хотя он невероятно хорош. Мы въехали сюда в перерыве между первой и второй волной Covid-19. Очень хочется в новом году бывать здесь почаще.
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Статистика, конечно, беспощадна. Она говорит, что самое читаемое из опубликованного нами в этом году было:
- Ради кого хоккеист Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвумен Мария Гончар;
- Видео с раздеванием Алины Загитовой набрало более 22 миллионов просмотров;
- "Рад, что у меня с ней не было детей": Тарасов о браке с Бузовой, попытке ЭКО и разводе;
- Как самый умный человек на земле умер в нищете непонятый никем;
- Украинские корни, русский язык и шутка, покорившая гения-миллиардера. Девушка Илона Маска Граймс.
Мы же по традиции хотим поделиться с вами тем, что было по-настоящему важным для нас в этом сумасшедшем 2020 году.
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