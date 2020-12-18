Исследование: смертность от Covid-19 оказалась в три раза выше, чем от сезонного гриппа

Смертность среди пациентов с Covid-19 почти в три раза больше, чем среди пациентов с сезонным гриппом, говорится в опубликованном в пятницу исследовании, сообщает AFP.
В опубликованном в журнале The Lancet Respiratory Medicine исследовании использовались данные Франции и они показывают тяжесть заболевания Covid-19.
Ученые сравнили данные о 89 530 пациентах с Covid-19, госпитализированных в марте и апреле этого года, с данными о 45 189 пациентах с сезонными гриппом, госпитализированных в период с декабря 2018 года по конец февраля 2019 года.
За время исследования умерли 16,9% госпитализированных с Covid-19 пациентов, тогда как смертность среди пациентов с сезонным гриппом составила 5,8%.
Как указано в исследовании, разница в уровне смертности особенно шокирующая потому, что сезон гриппа 2018/2019 года был самым смертельным за последние пять лет.
Авторы исследования указывают, что разницу в числе госпитализированных частично можно объяснить иммунитетом от гриппа.
Ученые констатировали, что большей части пациентов с Covid-19 была необходима интенсивная терапия - 16,3% по сравнению с 10,8% пациентов с гриппа, и их пребывание в отделениях интенсивной терапии было почти в два раза дольше, чем у пациентов с гриппом - 15 дней против восьми.