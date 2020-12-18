Исследование: смертность от Covid-19 оказалась в три раза выше, чем от сезонного гриппа

В опубликованном в журнале The Lancet Respiratory Medicine исследовании использовались данные Франции и они показывают тяжесть заболевания Covid-19.

Ученые сравнили данные о 89 530 пациентах с Covid-19, госпитализированных в марте и апреле этого года, с данными о 45 189 пациентах с сезонными гриппом, госпитализированных в период с декабря 2018 года по конец февраля 2019 года.

За время исследования умерли 16,9% госпитализированных с Covid-19 пациентов, тогда как смертность среди пациентов с сезонным гриппом составила 5,8%. 1

Как указано в исследовании, разница в уровне смертности особенно шокирующая потому, что сезон гриппа 2018/2019 года был самым смертельным за последние пять лет.

Авторы исследования указывают, что разницу в числе госпитализированных частично можно объяснить иммунитетом от гриппа.