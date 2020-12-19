Сб, 19.12.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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На трассе Рига-Царникава в результате ДТП погиб пешеход

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

В пятницу, 18 декабря, в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали 23 человека, погиб один, сообщает Государственная полиция.

В 11:46 произошло дорожно-транспортное происшествие в Гаркалнском крае, на трассе Рига-Царникава на пересечении с Яунциема гатве рядом с Кишэзерсом. Автомашина BMW X5 наехала на пешехода, который погиб на месте происшествия.

Всего за сутки в стране зарегистрировано 163 дорожно-транспортных происшествия.

В пятницу составлено 17 протоколов за вождение в состоянии алкогольного опьянения, два - за вождение в состоянии наркотического опьянения, 120 за превышение скорости и 431 в целом за нарушения правил дорожного движения.

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