На трассе Рига-Царникава в результате ДТП погиб пешеход

В 11:46 произошло дорожно-транспортное происшествие в Гаркалнском крае, на трассе Рига-Царникава на пересечении с Яунциема гатве рядом с Кишэзерсом. Автомашина BMW X5 наехала на пешехода, который погиб на месте происшествия.

Всего за сутки в стране зарегистрировано 163 дорожно-транспортных происшествия.