160 миллионов разочарованных игроков. Почему провалилась самая ожидаемая видеоигра года?

Гонка за звание лучшей игры этого года все еще продолжается. В этом году значительно выделились The Last of Us Part 2, Animal Crossing: New Horizons и Assasin's Creed Valhalla. Изначально предполагалось, что Cyberpunk 2077 также сможет принять участие в этой гонке, но теперь кажется, что игра еще недостаточно готова.