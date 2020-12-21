160 миллионов разочарованных игроков. Почему провалилась самая ожидаемая видеоигра года?

- указал Кен Рамп, аналитик Jefferies Group.

Кажется, что в ближайшие месяцы основным крупным проектом CD Projekt будет "отлов" ошибок и выпуск обновлений, которые позволят владельцам старых консолей насладиться Cyberpunk 2077 в полной мере. Однако аналитики сомневаются, что у компании все получится.

"Следует брать во внимание, что PlayStation 4 и Xbox One, которые были выпущены еще в 2013 году, просто не способны обрабатывать игры такого типа", - рассказал Мати Литунен, обозреватель AllianceBernstein. Хоть Cyberpunk 2077 хорошо работает на новых консолях, инвесторы ожидали от игры большего, как пример - безукоризненной работы на консолях прошлого поколения. И это как раз обеспечено не было.

Тем не менее ситуация продолжила ухудшаться, и многие покупатели обратились в виртуальные магазины PlayStation и Xbox с требованием вернуть деньги за игру. Ранее студия сообщала, что получила восемь миллионов предзаказов еще до релиза. Скорее всего, компании придется вернуть деньги существенной части публики, а акционерам - пристально следить за дальнейшим развитием ситуации.

При самом пессимистичном сценарии, если не исправить ошибки в игре, компании придется вернуть больше денег, чем она планировала заработать.

В игровом сообществе ожидалось, что Cyberpunk 2077 удастся сместить с трона в своем сегменте пятую часть серии Grand Theft Auto. Теперь это вряд ли произойдет.

Следует отметить, что GTA - это серия игр с лояльной и растущей фан-базой. Первые части были выпущены для первой консоли PlayStation еще в конце 1990-х. Поэтому, когда вышла GTA V, игроки знали, чего ожидать. И хоть это игра семилетней давности (хотя и будет перевыпущена на консолях нового поколения в следующем году), игроки отмечают, что она куда лучше детализирована, оптимизирована и вообще выглядит лучше, чем Cyberpunk 2077.

Гонка за звание лучшей игры этого года все еще продолжается. В этом году значительно выделились The Last of Us Part 2, Animal Crossing: New Horizons и Assasin's Creed Valhalla. Изначально предполагалось, что Cyberpunk 2077 также сможет принять участие в этой гонке, но теперь кажется, что игра еще недостаточно готова.

"Получит ли Cyberpunk звание лучшей игры года? Скорее всего, нет.

Да, создатели проделали большую работу. Но также ясно, что основная цель игры - собрать деньги, а не быть идеальной, с отточенными деталями, красивыми и реалистичными анимациями.

Они могли это сделать, но на это потребовалось бы больше времени. Поэтому не думаю, что Cyberpunk 2077 станет той игрой, в которой игроки будут проводить сотни часов", - сказал канадский ютубер и профессиональный геймер Shroud.