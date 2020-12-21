160 миллионов разочарованных игроков. Почему провалилась самая ожидаемая видеоигра года?

Компьютерная игра Cyberpunk 2077, созданная польской студией CD Projekt, считалась главным событием в мире компьютерных игр в этом году. Предстоящий релиз вызвал большой ажиотаж, в ходе которого акции компании-издателя выросли более чем на 50%, а основатели студии стали миллиардерами. Однако долгожданная игра уже доступна, но была названа катастрофой как для инвесторов, так и для поклонников видеоигр.
Forbes сообщает, что Cyberpunk 2077 считалась самой ожидаемой игровой новинкой года. Ее создатели, варшавская игровая студия CD Projekt, прославились своими играми по мотивам серии романов "Ведьмак". Новый проект студии ждали целых восемь лет. За это время проводились различные маркетинговые кампании - реклама Cyberpunk 2077 размещалась на двухэтажных автобусах в Лондоне и по всему миру.
Эта игра - первый крупный проект CD Projekt за последние пять лет с момента выхода последней игры про Ведьмака. К работе над Cyberpunk студии даже удалось привлечь одного из самых популярных голливудских актеров - Киану Ривза.
Многие аналитики прогнозировали, что выручка от игры, выпущенной во время карантина, составит не менее 1 миллиарда долларов. Из-за растущего ажиотажа в ожидании релиза акции CD Projekt на Варшавской фондовой бирже выросли более чем на 50%, в результате чего основатели компании Марчин Ивиньский и Михал Кициньский (они покинули компанию в 2013 году) стали очередными миллиардерами, заработавшими состояние, создавая компьютерные игры.
Наконец 10 декабря Cyberpunk 2077 увидела свет, и в тот же день стало ясно, что долгожданный релиз обернулся серьезным фиаско. В первую очередь проблемы коснулись консолей уходящего поколения PlayStation 4 и Xbox One, а также тех, у кого нет компьютеров стоимостью 2000 евро или новых консолей от PlayStation и Xbox (купить которые сейчас более чем проблематично).
Те, кто имел возможность поиграть в новую игру, создали в социальных сетях хэштег #cyberbug2077 (от английского bug - баг, глюк, некорректная работа программы). В соцсетях публикуются кадры из игры с парящими в воздухе сигаретами и персонажами, которые без причины растворяются в воздухе. Пользователи также жалуются, что в игре значительно снижена частота смены кадров.
Учитывая, насколько яро ждали выхода этой игры и сколько она вызвала разочарований, неудивительно, что акции издателя начали резко падать. Еще за неделю до релиза они потеряли в цене 28%, а стоимость активов учредителей снизилась почти на 700 миллионов долларов.
В результате с 11 декабря Кициньский, владеющий 10% CD Projekt, больше не является миллиардером, поскольку его активы оцениваются в 900 миллионов долларов. Ивиньский же, которому принадлежит 13% акций компании, потерял от 1,1 до 1,5 миллиарда долларов.
Мало того - компания вполне может столкнуться с коллективными исками по обвинению в введении в заблуждение с целью получения финансовой выгоды и потерять еще больше.
Аналитики отмечают, что руководство CD Projekt серьезно просчиталось с решением выпустить незавершенную игру, которая практически неиграбельна на консолях уходящего поколения. Слабое, но утешение - версия для персональных компьютеров работает без проблем. Однако ситуация все равно не оправдала ожиданий инвесторов.
- указал Кен Рамп, аналитик Jefferies Group.
Кажется, что в ближайшие месяцы основным крупным проектом CD Projekt будет "отлов" ошибок и выпуск обновлений, которые позволят владельцам старых консолей насладиться Cyberpunk 2077 в полной мере. Однако аналитики сомневаются, что у компании все получится.
"Следует брать во внимание, что PlayStation 4 и Xbox One, которые были выпущены еще в 2013 году, просто не способны обрабатывать игры такого типа", - рассказал Мати Литунен, обозреватель AllianceBernstein. Хоть Cyberpunk 2077 хорошо работает на новых консолях, инвесторы ожидали от игры большего, как пример - безукоризненной работы на консолях прошлого поколения. И это как раз обеспечено не было.
Тем не менее ситуация продолжила ухудшаться, и многие покупатели обратились в виртуальные магазины PlayStation и Xbox с требованием вернуть деньги за игру. Ранее студия сообщала, что получила восемь миллионов предзаказов еще до релиза. Скорее всего, компании придется вернуть деньги существенной части публики, а акционерам - пристально следить за дальнейшим развитием ситуации.
В игровом сообществе ожидалось, что Cyberpunk 2077 удастся сместить с трона в своем сегменте пятую часть серии Grand Theft Auto. Теперь это вряд ли произойдет.
Следует отметить, что GTA - это серия игр с лояльной и растущей фан-базой. Первые части были выпущены для первой консоли PlayStation еще в конце 1990-х. Поэтому, когда вышла GTA V, игроки знали, чего ожидать. И хоть это игра семилетней давности (хотя и будет перевыпущена на консолях нового поколения в следующем году), игроки отмечают, что она куда лучше детализирована, оптимизирована и вообще выглядит лучше, чем Cyberpunk 2077.
Гонка за звание лучшей игры этого года все еще продолжается. В этом году значительно выделились The Last of Us Part 2, Animal Crossing: New Horizons и Assasin's Creed Valhalla. Изначально предполагалось, что Cyberpunk 2077 также сможет принять участие в этой гонке, но теперь кажется, что игра еще недостаточно готова.
"Получит ли Cyberpunk звание лучшей игры года? Скорее всего, нет.
Они могли это сделать, но на это потребовалось бы больше времени. Поэтому не думаю, что Cyberpunk 2077 станет той игрой, в которой игроки будут проводить сотни часов", - сказал канадский ютубер и профессиональный геймер Shroud.
Между тем 14 декабря представители CD Projekt официально извинились перед игроками за допущенные в игре ошибки и предложили вернуть уплаченные за игру деньги. PS Store - виртуальный магазин игр для PlayStation - пошел еще дальше и убрал Cyberpunk 2077 из продажи.
Как сообщает издание Bloomberg,
Руководители компании принесли извинения за провальный релиз, а сотрудники задали много резких вопросов о репутации CD Projekt, нереалистичных дедлайнах, поставленных перед разработчиками, и сверхурочной работе, которую приходилось выполнять на протяжении многих месяцев перед релизом. Об этом Bloomberg сообщили несколько участников разговора, которые также отметили, что шестидневные рабочие недели в CD Projekt стали почти обязательной нормой перед выходом Cyberpunk 2077.
На вопрос работников о том, что будет дальше, топ-менеджеры холдинга ответили, что планируют улучшить рабочие практики, не уточнив, впрочем, как именно. Другой сотрудник поинтересовался, почему еще в январе 2020 года руководство заявляло о готовности игры, что было сознательной ложью. Ему ответили, что правление "берет всю ответственность на себя".
Что касается игры, то в ближайшее время польская студия обещает внести улучшения и выпустить обновления, чтобы удовольствие от игры смогли получить все, кто ее приобрел.
Видео: Сравнение версий Cyberpunk 2077 1.04 и 1.05 на консолях от Sony - PlayStation 4, PlayStation 4 Pro и PlayStation 5
Как ожидалось, 19 декабря действительно вышло второе обновление для Cyberpunk 2077, "дотягивающее" игру до версии 1.05. Игроки уже отметили повысившееся разрешение и качество текстур, однако игра на старых консолях до сих пор "вылетает", "тормозит" и "лагует".
По слухам, обновления, которое отточит работу Cyberpunk 2077 на консолях уходящего поколения до совершенства, ждать придется еще до февраля.