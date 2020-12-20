Взлет и падение финского торгового гиганта Stockmann

В Эстонии дела шли лучше

Хотя показатели Stockmann в Эстонии также падали, в последние годы предприятию удавалось получать здесь прибыль.

Stockmann пришел в Эстонию посредством продаж по почте Hobby Hall, которая основала компанию здесь в 1992 году.

Сам универмаг открылся в июне 1993 года на первом этаже гостиницы Viru. Поскольку уровень цен был слишком высок для местных потребителей, Аулис Ряйхя, тогдашний менеджер универмага Stockmann, объявил через несколько месяцев, что намеревается изменить ассортимент на более дешевый.

Три года спустя Stockmann открыл новый универмаг на улице Лийвалайя. Торжественное открытие проходило на двух этажах между выставленными товарами, а всем гостям, когда они уходили, в подарок доставалась стеклянная птичка.

"Если все пойдет хорошо, мы надстроим три этажа", - пообещал Ряйхя. Строительство дополнительных этажей здания Stockmann началось весной 1999 года.

Самым успешным годом для Stockmann в Эстонии был, вероятно, 2007-й, когда оборот компании достиг 88,7 миллиона евро, а прибыль - 11,3 миллиона евро. С тех пор оборот начал падать более или менее стабильно, до 43 миллионов евро в прошлом году.

В отличие от концерна, Stockmann Eesti терпел убытки только в двух годах - в 2015-м и 2016-м. Компания была прибыльной последние три года.

Hobby Hall покинул Эстонию осенью 2009 года, но позже косвенно вернулся как независимая компания. В частности, в 2018 году Hobby Hall объединился с Hansapost, крупнейшим интернет-магазином в Эстонии, и было образовано международное совместное предприятие, 46 процентов которого принадлежит Hansapost.