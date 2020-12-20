Взлет и падение финского торгового гиганта Stockmann

- Сегодня рыночная стоимость Stockmann в четыр раза ниже, чем Tallinna Kaubamaja
- Расцвет универмага пришелся на рубеж веков
- Stockmann проспал приход электронной коммерции
В понедельник более 40 000 акционеров и постоянных клиентов Stockmann вздохнули с облегчением, когда компания объявила о плане санации, согласно которому недвижимость в Хельсинки, Таллинне и Риге будет продана, но сами универмаги останутся и торговля продолжится, пишет Postimees.
"Добро пожаловать к нам за рождественскими покупками", - заключил генеральный директор компании Яри Латванен на пресс-конференции, представляя план реструктуризации Stockmann. Акции Stockmann отреагировали на эту новость в тот день ростом более чем на 20 процентов.
В начале апреля честь и гордость финской розничной торговли - группа универмагов Stockmann - была вынуждена подать заявку на санацию компании и в понедельник подала ее.
Хотя на грань неплатежеспособности предприятие подтолкнула пандемия коронавируса, проблемы у Stockmann начались годами ранее. Снижение оборота продолжается почти десять лет, последние шесть месяцев компания терпит убытки, а ее стоимость уменьшается последние 15 лет.
Первые годы Stockmann
Компания Stockmann была основана Хейнрихом Георгом Францем Штокманном (1825-1906) из Любека, который приехал работать на стекольный завод Нуутаярв в Финляндии бухгалтером. В 1859 году стекольный завод открыл магазин в центре Хельсинки, и Штокманн стал его менеджером. Официальная дата основания компании - 1 февраля 1862 года, когда Штокманн стал владельцем магазина.
В 1902 году он назвал компанию G. F. Stockmann Aktiebolag. Она принадлежала самому Штокманну и его двум сыновьям, Карлу и Францу. Штокманн умер четыре года спустя.
В 1920-х годах Stockmann постепенно начал приобретать земельные участки на месте нынешнего универмага в центре Хельсинки. Сначала был построен двухэтажный универмаг, в 1926 году - новый, первоначально четырехэтажный, а последнее современное здание было возведено в 1930 году.
Универмаг был по тем временам шикарным, с большим атриумом, эскалаторами и автоматами по продаже лимонада на втором этаже, где посетители могли отдохнуть и освежиться.
Акции Stockmann появились в продаже еще в 1942 году.
Вероятно, самым бурным для Stockmann было последнее десятилетие прошлого века, характеризовавшееся приобретениями и экспансией в Россию и Эстонию, а также внутри страны в Оулу.
В 1999 году товарооборот торговой группы увеличился на восемь процентов, до 1,8 миллиарда евро, по сравнению, например, с оборотом в 0,96 миллиарда евро в предыдущем году, когда Stockmann получил прибыль в размере 120 миллионов евро.
Несмотря на это, Ари Хейниё, тогдашний исполнительный директор компании, был недоволен. "Рост должен был быть выше", - написал Хейниё в своем ежегоднике за 1999 год.
Окончание холодной войны и открытие южной и особенно восточной границы Финляндии увеличили доход не только за счет иностранных дочерних компаний, но и за счет универмага в Хельсинки, в котором покупатели из России оставляли огромные деньги.
Дела Stockmann также очень хорошо шли в начале нулевых. Кампания Hullud päevad ("Безумные дни"), начало которой было положено во второй половине восьмидесятых, по-прежнему была успешной.
Затем ситуация стала постепенно меняться. Конкуренция начала расти во многих отношениях, так как появлялось все больше и больше новых поставщиков одежды. Быстро распространилась онлайн-торговля, приход которой Stockmann проспал, но и в целом культура одежды также стала для компании неблагоприятной.
В 2006 году рыночная ценность Stockmann составляла два миллиарда евро, а даже в этот понедельник, день безумного роста акций, стоимость была чуть меньше 100 миллионов евро, что соответствует стоимости Coop Pank, но в четыре раза ниже, например, стоимости Tallinna Kaubamaja Group.
В 2007 году в универмаге Stockmann в Хельсинки была проведена дорогая реконструкция, универмаг был расширен. В том же году была приобретена за 870 миллионов евро компания Lindex (продажа белья). Долговая нагрузка компании казалась не такой уж тяжелой, потому что выручка была высокой. Как в московском, так и в хельсинкском универмагах Stockmann россияне давали хороший оборот.
Пандемия изменила все
В то же время руководители предприятия упускали из виду тот факт, что онлайн-продажи становятся все более важными. В конце концов туристы также начали выбирать другие места, а это означало, что стратегия компании провалилась.
До недавнего времени руководство компании считало, что Stockmann - cкорее, бизнес недвижимости, поэтому большая часть универмага была сдана в аренду специализированным универмагам других брендов.
"Покупатели уже не знали, в какой универмаг они заходят", - пишет Helsingin Sanomat.
Позже ценные активы были проданы в России, а также в Финляндии - книжный магазин Akateeminen Kirjakauppa, компания по продаже посылок Hobby Hall и бизнес по продаже деликатесов. При помощи вырученных средств были выплачены долги. Компания Lindex была сохранена и неплохо преуспевала в онлайн-торговле. С другой стороны, основные продажи шли так плохо, что от стоимости бренда осталось совсем немного. Денежный поток, генерируемый Lindex, используется для выплаты и обеспечения оставшейся задолженности Stockmann.
Впрочем, этот год начался для Stockmann неплохо. К февралю доля компании с начала года выросла на 64%, поскольку оборот и прибыль в последнем квартале прошлого года были лучше ожидаемых. В середине января Stockmann выпустил так называемое предупреждение о прибыли, то есть компания предупредила инвесторов, что операционная прибыль будет лучше, чем прогнозировалось ранее.
По словам Яри Латванена, который стал генеральным директором Stockmann в августе прошлого года, причиной значительного роста стоимости акций стало то, что компания выполнила свои обещания. "Мы сделали то, что обещали, и даже больше, и, возможно, это будет что-то новое для инвесторов", - сказал Латванен Helsingin Sanomat в феврале.
"Теперь они увидели и цифры", - добавил он. Годом ранее Латванен был уволен с должности генерального директора HKScan, владельца Раквереского мясокомбината.
Но затем случилась пандемия, и Stockmann был вынужден обратиться в суд с ходатайством о санации.
Крупнейшим акционером Stockmann является шведско-финский инвестиционный фонд Konstsamfundet, которому принадлежит десять процентов акций компании. Хотя Stockmann оказался плохой инвестицией, фонд намерен сохранить вложения, потому что универмаг имеет для них эмоциональную ценность, которую трудно измерить.
Стефан Бьёркман, генеральный директор Konstsamfundet, похвалил план реструктуризации Stockmann на страницах финской бизнес-газеты Kauppalehti.
В Эстонии дела шли лучше
Хотя показатели Stockmann в Эстонии также падали, в последние годы предприятию удавалось получать здесь прибыль.
Stockmann пришел в Эстонию посредством продаж по почте Hobby Hall, которая основала компанию здесь в 1992 году.
Сам универмаг открылся в июне 1993 года на первом этаже гостиницы Viru. Поскольку уровень цен был слишком высок для местных потребителей, Аулис Ряйхя, тогдашний менеджер универмага Stockmann, объявил через несколько месяцев, что намеревается изменить ассортимент на более дешевый.
Три года спустя Stockmann открыл новый универмаг на улице Лийвалайя. Торжественное открытие проходило на двух этажах между выставленными товарами, а всем гостям, когда они уходили, в подарок доставалась стеклянная птичка.
"Если все пойдет хорошо, мы надстроим три этажа", - пообещал Ряйхя. Строительство дополнительных этажей здания Stockmann началось весной 1999 года.
Самым успешным годом для Stockmann в Эстонии был, вероятно, 2007-й, когда оборот компании достиг 88,7 миллиона евро, а прибыль - 11,3 миллиона евро. С тех пор оборот начал падать более или менее стабильно, до 43 миллионов евро в прошлом году.
В отличие от концерна, Stockmann Eesti терпел убытки только в двух годах - в 2015-м и 2016-м. Компания была прибыльной последние три года.
Hobby Hall покинул Эстонию осенью 2009 года, но позже косвенно вернулся как независимая компания. В частности, в 2018 году Hobby Hall объединился с Hansapost, крупнейшим интернет-магазином в Эстонии, и было образовано международное совместное предприятие, 46 процентов которого принадлежит Hansapost.