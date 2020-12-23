Где появляются качественные деревья, или Богатства, растущие в наших лесах

Член правления Zaļās mājas говорит, что на севере - например, в Финляндии, в регионе Карелии - этих хвойных деревьев куда меньше. И в Норвегии деревья могут вырастать очень небольшими, так как там суровые климатические условия.

"У нас в этом плане выдающийся ареал сосны. Вспомним из истории - если кому-то была нужна мачтовая сосна, то Латвия была тем местом, откуда шли прекрасные мачтовые деревья", - указывает Цеплис.

Если сравнивать ели - например, в Баварии ели качественнее, чем в Латвии. И бук - его в Латвии очень мало и лишь на границе с Литвой. В Литве и Центральной Европе этих деревьев растет больше - это свидетельствует и о климатических условиях.

"Таким образом, главный сорт у нас - сосна, которая равномерно распределена по территории Латвии и является хорошей по всей стране. Если сравнивать наши главные виды деревьев, то качество по всей стране практически не отличается.

Говоря о качестве древесных материалов, необходимо обратить внимание на то, как заботятся и ухаживают за лесом", - говорит Цеплис.

Особо большое значение имеет уход за лесом. В последние 30 лет оказалось, что если лес прореживается, окультуривается и используются хорошие посадочные материалы, то качественные деревья вырастают значительно быстрее.

"Например, если за посадками ухаживать, то примерно 80% деревьев - качественные. И наоборот - если за посадками не ухаживать, то 20% древесины можно пустить в дело, а остальное - дрова, гранулы и другие продукты. То же самое относится и к другим видам деревьев - если ухаживать за лесом соответственно современным требованиям, то это дерево уже к 40 годам - качественное, а не дрова, его можно продать за нормальные деньги. Если за лесом не ухаживать, то у берез возраст вырубки наступает в возрасте 71 года. У сосны примерно так же", - поясняет Цеплис.

В Latvijas Valsts meži уход находится на очень высоком уровне, да и среди других владельцев леса в течение последних лет есть очень много хороших примеров, где посадки можно назвать выдающимися.

Древесный материал и его влияние на экономику

Директор МЕКА Андрей Домкин указывает, что латвийский лес - главная движущая сила и основа развития биоэкономики, поэтому очень важно не нарушить устойчивую логическую структуру использования лесного рынка.

"В результате обслуживания из леса идут различные древесные ресурсы, для повышения ценности которых необходима соответствующая структура рынка. Если она уничтожается, то снижаются и возможности появления ценностей. Так, например, если из Беларуси мы в больших количествах ввозим щепу для производства тепла и электроэнергии в Латвии, то это сразу влияет на поток всех ресурсов из латвийских лесов", - говорит Домкин.