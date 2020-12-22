Новый год без салюта, плановые услуги в больницах отменены. Что решило правительство?

На заседании была заслушана подготовленная Министерством здравоохранения информация об актуальной ситуации с эпидемиологической безопасностью в стране и загруженностью системы здравоохранения. Была также заслушана новейшая информация о вакцинации против Covid-19.

Кроме того, на заседании рассматривалось предложение Министерства экономики о размещении больных Covid-19 и их контактных лиц в гостиницах. Необходимое для его реализации финансирование оценивается в 563 500 евро ежемесячно.

Маски для лица также нужно будет носить на природных тропах и вблизи природных объектов

Маски также необходимо будет использовать на природных тропах и вблизи природных объектов, где невозможно обеспечить дистанцию ​​между людьми, заявила во вторник, 22 декабря, министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP) после внеочередного заседания Кабинета министров и совета по кризисному управлению.

Она подчеркнула, что люди должны очень внимательно обдумывать, стоит ли ехать на освещенные праздничные объекты, где возможно большое скопление людей. В то же время она сообщила, что при нахождении на природных тропах и просмотре освещенных к празднику объектов, когда нет возможности соблюдать дистанцию, в будущем необходимо будет использовать маску для лица.

В Минздраве пояснили, что маску для лица должен будет носить каждый в возрасте от семи лет на природных тропах, на открытых площадках музеев, а также на природных объектах, если там много людей.

Владелец конкретного объекта должен будет предвидеть такие ситуации и размещать указания об обязательном использовании маски для лица.

На Новый год самоуправлениям запрещено устраивать салюты

В преддверии Нового года местным органам власти запрещается устраивать салюты, заявила во вторник министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP) после внеочередного заседания Кабинета министров и совета по кризисному управлению.

Она пояснила, что такое решение было принято на совместном заседании по двум причинам. Одна из них - ограничение на собрания людей.

Правительство также согласилось на такой шаг, потому что все, кто может пострадать во время салюта, должны быть размещены в больницах. В результате пациент рискует заразиться Covid-19 и это создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

Винькеле подчеркнула, что решение распространяется только на местные самоуправления и не затрагивает частных лиц. 42

На две недели будет прекращена плановая медицинская помощь в стационарах

Плановые стационарные услуги в больницах будут приостановлены на две недели, сообщила во вторник, 22 декабря, министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP) после внеочередного заседания Кабинета министров и совета по кризисному управлению.

Такое решение принято с учетом того, что в стационарах в настоящее время находится около 1000 пациентов с Covid-19, которые нуждаются в неотложной помощи.

Ранее несколько больниц уже сообщили об отмене или ограничении плановых операций.