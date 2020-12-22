Новый год без салюта, плановые услуги в больницах отменены. Что решило правительство?

Правительство сообщило о принятых решениях после внеочередного заседания Кабинета министров.
На заседании была заслушана подготовленная Министерством здравоохранения информация об актуальной ситуации с эпидемиологической безопасностью в стране и загруженностью системы здравоохранения. Была также заслушана новейшая информация о вакцинации против Covid-19.
Кроме того, на заседании рассматривалось предложение Министерства экономики о размещении больных Covid-19 и их контактных лиц в гостиницах. Необходимое для его реализации финансирование оценивается в 563 500 евро ежемесячно.
Маски для лица также нужно будет носить на природных тропах и вблизи природных объектов
Маски также необходимо будет использовать на природных тропах и вблизи природных объектов, где невозможно обеспечить дистанцию между людьми, заявила во вторник, 22 декабря, министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP) после внеочередного заседания Кабинета министров и совета по кризисному управлению.
Она подчеркнула, что люди должны очень внимательно обдумывать, стоит ли ехать на освещенные праздничные объекты, где возможно большое скопление людей. В то же время она сообщила, что при нахождении на природных тропах и просмотре освещенных к празднику объектов, когда нет возможности соблюдать дистанцию, в будущем необходимо будет использовать маску для лица.
В Минздраве пояснили, что маску для лица должен будет носить каждый в возрасте от семи лет на природных тропах, на открытых площадках музеев, а также на природных объектах, если там много людей.
Владелец конкретного объекта должен будет предвидеть такие ситуации и размещать указания об обязательном использовании маски для лица.
На Новый год самоуправлениям запрещено устраивать салюты
В преддверии Нового года местным органам власти запрещается устраивать салюты, заявила во вторник министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP) после внеочередного заседания Кабинета министров и совета по кризисному управлению.
Она пояснила, что такое решение было принято на совместном заседании по двум причинам. Одна из них - ограничение на собрания людей.
Правительство также согласилось на такой шаг, потому что все, кто может пострадать во время салюта, должны быть размещены в больницах. В результате пациент рискует заразиться Covid-19 и это создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.
Винькеле подчеркнула, что решение распространяется только на местные самоуправления и не затрагивает частных лиц.
На две недели будет прекращена плановая медицинская помощь в стационарах
Плановые стационарные услуги в больницах будут приостановлены на две недели, сообщила во вторник, 22 декабря, министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP) после внеочередного заседания Кабинета министров и совета по кризисному управлению.
Такое решение принято с учетом того, что в стационарах в настоящее время находится около 1000 пациентов с Covid-19, которые нуждаются в неотложной помощи.
Ранее несколько больниц уже сообщили об отмене или ограничении плановых операций.
Как сообщалось, в понедельник госпитализировано 153 пациента с Covid-19, что является новым суточным максимумом, а в целом на лечении в больницах находятся 998 пациентов с коронавирусом.
Правительство софинансирует размещение больных Covid-19 и их контактных лиц в гостиницах
Правительство одобрило предложение Министерства экономики софинансировать со следующего года размещение больных Covid-19 и их контактных лиц в гостиницах.
Поддержка будет оказываться до марта 2021 года, на эти цели из бюджета планируется выделить 2,17 млн евро.
По расчетам Министерства экономики, необходимое госфинансирование для реализации этой инициативы составит 563 500 евро в месяц.
80% расходов на проживание в гостинице, но не более 35 евро в сутки, будет покрывать государство, 20% - сам человек. Предполагается, что больные Covid-19 и их контактные лица будут проводить в гостинице 14 дней, в отдельных случаях срок может быть продлен еще на 14 дней.
Поддержка будет предоставляться в виде ваучеров физическим лицам. Получатели ваучеров смогут выбрать наиболее подходящую для себя или ближайшую к месту жительства гостиницу из списка на сайте Латвийского агентства инвестиций и развития.
По расчетам Минэкономики, в гостиницах одновременно можно разместить около 1150 человек.
Согласно предоставленной Министерством здравоохранения и Центром профилактики и контроля заболеваний информации, определены четыре группы лиц, которым может потребоваться размещение вне дома, чтобы предотвратить риск заражения других людей.
Первая группа - люди с подтвержденным заболеванием Covid-19, которое проходит в легкой или бессимптомной форме, если они не имеют возможности обеспечить эффективную изоляцию в своем домохозяйстве, чтобы избежать заражения других людей.
Вторая группа - больные Covid-19, которые были выписаны из больниц после проведения стационарного лечения и у которых нет возможности оставаться в изоляции в своем домохозяйстве.
Третья группа - контактные лица тех, у кого подтверждено заболевание Covid-19, если они не могут эффективно изолироваться в своем домохозяйстве.
Четвертая группа - сотрудники международных организаций и студенты, а также те, кто имеет разрешение на постоянную работу за границей и кому необходимо обеспечить изоляцию при возвращении на родину.
Министерство экономики сообщило, что ряд рижских гостиниц уже выразил интерес к размещению этих людей, в целом на сегодняшний день предложено 1889 номеров.
Перед предоставлением услуги по размещению больных Covid-19 и их контактных лиц Инспекция здравоохранения проверит соблюдение всех требований эпидемиологической безопасности в конкретных местах размещения туристов.
Новость дополняется.