Чт, 24.12.2020
Самое дорогое, что мы можем подарить друг другу - это здоровье и возможность в последующие годы отметить праздник в большем кругу. Давайте подарим друг другу здоровье. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
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  • Новый рекорд Covid-19 и историческая сделка по Brexit. Все, что вы могли пропустить 24 декабря
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Новый рекорд Covid-19 и историческая сделка по Brexit. Все, что вы могли пропустить 24 декабря

ФОТО: Пресс-фото/RUS TVNET

Ну что же, начались праздничные выходные! И это уже сама по себе отличная новость. Рассказываем, какие еще были новости в первый выходной из официальных четырех.

Коронавирус:

  • Зарегистрирован новый рекорд - 1270 новых случаев за сутки. Скончались семь человек.
  • Один из умерших был в возрастной категории от 55 до 60 лет, двое - от 60 до 70 лет, один - от 75 до 80 лет, трое - от 80 до 90 лет. 
  • За сутки госпитализировано 122 пациента с Covid-19, а выписано из больниц 159 человек. Всего в стационарах находятся 898 человек, то есть немного меньше прежнего.
  • Два пьяных ковид-диссидента срывали маски с посетителей магазина. Они будут привлечены к ответственности как за нарушение ограничений Covid-19, так и за хулиганство, а также за сопротивление полиции.
  • В Литве выявлено 3799 новых случаев Covid-19, скончалось 43 человека. В Эстонии - 702 новых случая, скончались три человека.
  • Президент Франции Эмануэль Макрон, у которого на прошлой неделе был диагностирован коронавирус, больше не имеет его симптомов.
  • По словам Билла Гейтса, 2021 год с точки зрения борьбы с Covid-19 будет лучше 2020-го.

Другие события дня:

  • Праздничное освещение в Иманте вернули. Световые объекты в микрорайонах будут работать до 10 января. 
  • Жесткий брексит отменяется: Британия и Евросоюз договорились.
  • ФСБ, латвийская разведка и свадьба: в России супругов посадили по обвинению в госизмене. Зимину к 13 годам, Антонца к 12 годам и 6 месяцам.
  • Этим утром обворован бар Avotu Ezītis miglā. Вор разнес бар и унес проектор. Сотрудники попросили о помощи.
  • Ночью с 23 на 24 декабря в Аудриньской волости Резекненского края в ДТП погиб водитель BMW. 
  • "Идите в жопу" - фраза политика "Единой России" Дмитрия Вяткина, которой не было. Телеканалу "Настоящее время" пришлось извиняться за сюжет.
  • "Барак. Обама?" Интервью Гордона с Ходорковским обросло мемами.
  • Опрос: почти треть россиян считают отравление Навального инсценировкой.
  • В Индии мужчина проснулся во время собственных похорон.
  • "Поддерживаем демократические реформы": президенты стран Балтии выразили поддержку Майе Санду.

Немного легких новостей отвлечься:

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  • Только 12 человек в мире не подписались в ответ на Роналду. Кто они?

Их ненавидели, поддерживали и сочувствовали, а тем временем они покоряли мир, TikTok и сердца

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