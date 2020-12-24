Новый рекорд Covid-19 и историческая сделка по Brexit. Все, что вы могли пропустить 24 декабря

Ну что же, начались праздничные выходные! И это уже сама по себе отличная новость. Рассказываем, какие еще были новости в первый выходной из официальных четырех.
Коронавирус:
- Зарегистрирован новый рекорд - 1270 новых случаев за сутки. Скончались семь человек.
- Один из умерших был в возрастной категории от 55 до 60 лет, двое - от 60 до 70 лет, один - от 75 до 80 лет, трое - от 80 до 90 лет.
- За сутки госпитализировано 122 пациента с Covid-19, а выписано из больниц 159 человек. Всего в стационарах находятся 898 человек, то есть немного меньше прежнего.
- Два пьяных ковид-диссидента срывали маски с посетителей магазина. Они будут привлечены к ответственности как за нарушение ограничений Covid-19, так и за хулиганство, а также за сопротивление полиции.
- В Литве выявлено 3799 новых случаев Covid-19, скончалось 43 человека. В Эстонии - 702 новых случая, скончались три человека.
- Президент Франции Эмануэль Макрон, у которого на прошлой неделе был диагностирован коронавирус, больше не имеет его симптомов.
- По словам Билла Гейтса, 2021 год с точки зрения борьбы с Covid-19 будет лучше 2020-го.
Другие события дня:
- Праздничное освещение в Иманте вернули. Световые объекты в микрорайонах будут работать до 10 января.
- Жесткий брексит отменяется: Британия и Евросоюз договорились.
- ФСБ, латвийская разведка и свадьба: в России супругов посадили по обвинению в госизмене. Зимину к 13 годам, Антонца к 12 годам и 6 месяцам.
- Этим утром обворован бар Avotu Ezītis miglā. Вор разнес бар и унес проектор. Сотрудники попросили о помощи.
- Ночью с 23 на 24 декабря в Аудриньской волости Резекненского края в ДТП погиб водитель BMW.
- "Идите в жопу" - фраза политика "Единой России" Дмитрия Вяткина, которой не было. Телеканалу "Настоящее время" пришлось извиняться за сюжет.
- "Барак. Обама?" Интервью Гордона с Ходорковским обросло мемами.
- Опрос: почти треть россиян считают отравление Навального инсценировкой.
- В Индии мужчина проснулся во время собственных похорон.
- "Поддерживаем демократические реформы": президенты стран Балтии выразили поддержку Майе Санду.
Немного легких новостей отвлечься:
- "Для нас это был хороший год". Артус Кайминьш и Дарта Даневича ждут ребенка
- "Я думал, что умер": Харламов рассказал, как в Риге ему стало плохо в казино
- Только 12 человек в мире не подписались в ответ на Роналду. Кто они?
Их ненавидели, поддерживали и сочувствовали, а тем временем они покоряли мир, TikTok и сердца