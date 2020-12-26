Сб, 26.12.2020
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Никита Цикалюк, консультант по продажам и маркетингу
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Первые люди уже вакцинированы от Covid-19 в Венгрии и Германии

Главная врач Венгрии Адрианна Кертеш получает вакцину от Covid-19 в Центральной больнице Будапешта

ФОТО: AP/Scanpix

В Венгрии и германии от Covid-19 уже в субботу, 26 декабря, были вакцинированы первые люди, сообщают должностные лица этих стран. В Венгрии вакцину получили персонал больниц, а в Германии - жители и персонал одного из домов престарелых.

В большинстве стран Европейского союза (ЕС) кампания вакцинации официально начнется в воскресенье, 27 декабря.

Как сообщает новостное агентство MT1, в Венгрии первыми получателями вакцины от от компаний Pfizer и BioNTech стали работники больниц.

"Первая партия чрезвычайно важна для медицинских работников, ведущих борьбу с коронавирусом", - сказал Янош Славик, инфектолог Центральной больницы, который также провел первую вакцинацию.

Как сообщил официальный представитель правительства Золтан Ковач, первая партия из 4850 вакцин была доставлена ​​в Венгрию из Австрии в ночь на субботу, 26 декабря.

Вакцины доставлены в пять центров вакцинации, и персонал этих центров получит вакцину в воскресенье.

В Германии официальное начало кампании вакцинации также состоится в воскресенье, но в Саксонии-Анхальт первые люди будут вакцинированы уже в субботу.

ФОТО: MATTHIAS BEIN/AFP

В Хальберштадте первую вакцину получила 101-летняя Эдит Квокалла в Центре престарелых Кригера.

По словам очевидцев, вакцину она получила спокойно и с улыбкой.

Всего было вакцинировано 40 жителей и 10 рабочих.

В субботу в Германию были доставлены десятки тысяч доз вакцины.

В первую очередь иммунизируются люди старше 80 лет, а также лица, осуществляющие уход, и персонал больниц, которые подвергаются особому риску.

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