Первые люди уже вакцинированы от Covid-19 в Венгрии и Германии

В большинстве стран Европейского союза (ЕС) кампания вакцинации официально начнется в воскресенье, 27 декабря.

Как сообщает новостное агентство MT1, в Венгрии первыми получателями вакцины от от компаний Pfizer и BioNTech стали работники больниц.

"Первая партия чрезвычайно важна для медицинских работников, ведущих борьбу с коронавирусом", - сказал Янош Славик, инфектолог Центральной больницы, который также провел первую вакцинацию.

Как сообщил официальный представитель правительства Золтан Ковач, первая партия из 4850 вакцин была доставлена ​​в Венгрию из Австрии в ночь на субботу, 26 декабря.

Вакцины доставлены в пять центров вакцинации, и персонал этих центров получит вакцину в воскресенье.

В Германии официальное начало кампании вакцинации также состоится в воскресенье, но в Саксонии-Анхальт первые люди будут вакцинированы уже в субботу.

ФОТО: MATTHIAS BEIN/AFP

В Хальберштадте первую вакцину получила 101-летняя Эдит Квокалла в Центре престарелых Кригера.

По словам очевидцев, вакцину она получила спокойно и с улыбкой.

Всего было вакцинировано 40 жителей и 10 рабочих.

Corona-Impfungen in Deutschland früher als erwartet gestartet: 101-Jährige in Sachsen-Anhalt erhält erste Spritze - alle Entwicklungen im Blog. https://t.co/eY8bVRInDP — ZDF heute (@ZDFheute) December 26, 2020

В субботу в Германию были доставлены десятки тысяч доз вакцины.