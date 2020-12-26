Первые люди уже вакцинированы от Covid-19 в Венгрии и Германии

В Венгрии и германии от Covid-19 уже в субботу, 26 декабря, были вакцинированы первые люди, сообщают должностные лица этих стран. В Венгрии вакцину получили персонал больниц, а в Германии - жители и персонал одного из домов престарелых.
В большинстве стран Европейского союза (ЕС) кампания вакцинации официально начнется в воскресенье, 27 декабря.
Как сообщает новостное агентство MT1, в Венгрии первыми получателями вакцины от от компаний Pfizer и BioNTech стали работники больниц.
Как сообщил официальный представитель правительства Золтан Ковач, первая партия из 4850 вакцин была доставлена в Венгрию из Австрии в ночь на субботу, 26 декабря.
Вакцины доставлены в пять центров вакцинации, и персонал этих центров получит вакцину в воскресенье.
В Германии официальное начало кампании вакцинации также состоится в воскресенье, но в Саксонии-Анхальт первые люди будут вакцинированы уже в субботу.
В Хальберштадте первую вакцину получила 101-летняя Эдит Квокалла в Центре престарелых Кригера.
По словам очевидцев, вакцину она получила спокойно и с улыбкой.
Всего было вакцинировано 40 жителей и 10 рабочих.
Corona-Impfungen in Deutschland früher als erwartet gestartet: 101-Jährige in Sachsen-Anhalt erhält erste Spritze - alle Entwicklungen im Blog. https://t.co/eY8bVRInDP— ZDF heute (@ZDFheute) December 26, 2020
В субботу в Германию были доставлены десятки тысяч доз вакцины.
В первую очередь иммунизируются люди старше 80 лет, а также лица, осуществляющие уход, и персонал больниц, которые подвергаются особому риску.