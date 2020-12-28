Минздрав может ограничить амбулаторные медицинские услуги

Такое решение может быть принято с учетом большого количества госпитализированных пациентов с Covid-19 и ограниченных ресурсов системы здравоохранения.

Сегодня, 28 декабря, этот вопрос будет обсуждаться в Минздраве, и, если будет принято решение, что это необходимо, уже завтра, 29 декабря, он может быть передан на рассмотрение правительству.

По словам Винькеле,

амбулаторные услуги могут быть ограничены с начала следующего года

на конкретный срок.

Также на две недели может быть продлен срок ограничений на плановые стационарные медицинские услуги. В настоящее время эти услуги приостановлены с 23 декабря до 4 января.