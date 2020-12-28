Минздрав может ограничить амбулаторные медицинские услуги

Министерство здравоохранения рассматривает возможность временно ограничить оказание амбулаторных медицинских услуг, сообщила в передаче Rīta Panorāma на Латвийском телевидении министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Такое решение может быть принято с учетом большого количества госпитализированных пациентов с Covid-19 и ограниченных ресурсов системы здравоохранения.
Сегодня, 28 декабря, этот вопрос будет обсуждаться в Минздраве, и, если будет принято решение, что это необходимо, уже завтра, 29 декабря, он может быть передан на рассмотрение правительству.
По словам Винькеле,
на конкретный срок.
Также на две недели может быть продлен срок ограничений на плановые стационарные медицинские услуги. В настоящее время эти услуги приостановлены с 23 декабря до 4 января.
Винькеле отметила, что оказание стационарных услуг нельзя приостанавливать на срок дольше месяца, так как людям с другими заболеваниями тоже требуются лечение и уход.