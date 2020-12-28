Закрыты магазины, запрещены свадебные торжества: Польша ужесточает ограничения

Горнолыжные трассы и магазины в торговых центрах, кроме продуктовых и аптек, будут закрыты.

Отели также будут закрыты для посетителей на три недели, за исключением врачей, сотрудников правоохранительных органов и пациентов в специализированных больницах, которые отели по-прежнему смогут принимать.

С понедельника всем въезжающим из-за границы организованным транспортом нужно будет соблюдать десятидневный карантин.

В Польше уже действует ряд ограничений - закрыты рестораны, кафе, спортивные клубы, театры, музеи, кинотеатры и художественные галереи.

Свадебные торжества запрещены, в общественных местах допускаются собираться группами не более пяти человек.