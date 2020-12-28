Пн, 28.12.2020
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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус
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Закрыты магазины, запрещены свадебные торжества: Польша ужесточает ограничения

ФОТО: JAKUB STEZYCKI/REUTERS/SCANPIX

В Польше с понедельника, 28 декабря, вступают в силу более строгие ограничения по борьбе с Covid-19, которые будут действовать до 17 января.

Горнолыжные трассы и магазины в торговых центрах, кроме продуктовых и аптек, будут закрыты.

Отели также будут закрыты для посетителей на три недели, за исключением врачей, сотрудников правоохранительных органов и пациентов в специализированных больницах, которые отели по-прежнему смогут принимать.

С понедельника всем въезжающим из-за границы организованным транспортом нужно будет соблюдать десятидневный карантин.

В Польше уже действует ряд ограничений - закрыты рестораны, кафе, спортивные клубы, театры, музеи, кинотеатры и художественные галереи.

Свадебные торжества запрещены, в общественных местах допускаются собираться группами не более пяти человек.

Школы и университеты вернулись к дистанционному обучению, но детям до 16 лет разрешается выходить из дома только в сопровождении взрослых с 8:00 до 16:00.

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