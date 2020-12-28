В Елгаве шесть человек оштрафованы на 100 евро за нарушение запрета на собрания

Продолжая внимательно следить за соблюдением жителями ограничений, муниципальная полиция на прошлой неделе 148 раз инспектировала различные общественные места в городе - торговые центры, автобусные остановки, заправочные станции, дворы жилых домов и другие объекты.

Пресс-секретарь муниципальной полиции Айра Димпере сообщила, что праздники в целом прошли спокойно, а больше работы было в предпраздничные дни - при отслеживании несанкционированных собраний и других нарушений мер эпидемиологической безопасности.

"На прошлой неделе муниципальная полиция оштрафовала одного человека за то, что он не носил маску и отказался делать это в общественном месте - в торговом центре Pilsētas pasāža. Человека оштрафовали на 50 евро. В трех случаях было вынесено предупреждение за неношение маски для лица на вокзале, с шестью людьми велись беседы из-за неиспользования ими масок для лиц в общественных местах", - пояснила Димпере.

Также на прошлой неделе муниципальная полиция оштрафовала шесть человек на 100 евро за нарушение ограничений на собрания. Люди собирались у торгового центра Pilsētas pasāža и на территории автовокзала Елгавы. В одном случае было вынесено предупреждение, а в двух случаях были проведены профилактические беседы о нарушении запрета на собрания.