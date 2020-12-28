Перед вакцинацией каждый должен ответить на 13 вопросов

Šādas vakcinācijas kartes un piekrišanas anketa ir jāaizpilda katram, kurš saņem vakcīnu pret Covid-19. Tas tiek darīts, pirmkārt, lai sekotu līdzi, vai cilvēks saņem abas vakcīnas devas, kā arī, otrkārt, lai izvairītos no iespējamiem sarežģījumiem. pic.twitter.com/VibpKNEO42 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) December 28, 2020

Чтобы избежать возможных осложнений, перед вакцинацией человеку предлагается ответить на 13 вопросов. Положительно или отрицательно нужно ответить на вопрос о том, были ли в прошлом аллергические реакции, побочные эффекты после приема других вакцин или анафилактические реакции после вакцин или других инъекционных лекарств.

Также спрашивают, получал ли человек какую-либо другую вакцину в последние 14 дней, есть ли в настоящее время повышенная температура или другие симптомы острой инфекции, не болеет ли человек какими-либо хроническими заболеваниями.

Галерея: вакцинация от Covid-19 в Латвии

Также следует ответить на вопрос, проводились ли когда-либо трансплантации органов или используются ли иммунодепрессанты, глюкокортикостероиды или биопрепараты (постоянно или курсом).

Женщин также спрашивают, возможна ли в данный момент беременность или находится ли ребенок на грудном вскармливании.

Также спрашивается, получал ли человек какую-либо вакцину против Covid-19 в прошлом. Если да, то какую именно. Был ли за последний месяц у человека диагностирован Covid-19, и получал ли человек за последние 90 дней лечение от Covid-19 с помощью пассивной терапии антителами?

Пациенты также должны подтвердить подписью то, что они информированы о том, что лекарство находится под дополнительным наблюдением. Всем сообщается, что о побочных эффектах можно сообщить непосредственно в Государственное агентство лекарств на сайте www.zva.gov.lv или щелкнув меню "Сообщить о нежелательных реакциях на лекарства" и выбрав "Электронная форма отчета пациента". Также можно запросить информацию по телефону 67078400.

Пациенты также должны ознакомиться с информацией о вакцинации, представленной на листе формата А4. В ней объясняется, что вакцина стимулирует иммунную систему к выработке антител, защищающих от инфекции Covid-19, и подчеркивается, что вакцина не содержит самого вируса, поэтому она не может вызвать инфекцию.

Пациентам рекомендуется вводить две дозы вакцины с интервалом от 17 до 21 дня для достижения полного иммунного ответа. Если после первой вакцинации прошло слишком много времени, вторую дозу следует ввести как можно скорее, но не следует повторять дозы. Подчеркивается, что эффективность только разовых доз не была доказана в систематических исследованиях.

Реципиенты вакцины также узнают, что после вакцинации нет никаких ограничений на возвращение к повседневной жизни - можно мыться, заниматься спортом и так далее.

В материале также говорится, что вакцину не следует вводить, если у человека была анафилаксия или аллергическая реакция после приема предыдущей дозы вакцины, если анафилаксия на любой из компонентов вакцины или тяжелая аллергическая реакция на любую другую вакцину или инъекционную терапию.

Типичные возможные реакции после вакцинации включают боль, отек, покраснение, зуд и ощущение тепла в месте инъекции. Однако, они легко переносимы и проходят сами по себе.

Также могут возникать жар, боль в мышцах и суставах, головная боль и нарушение сна, плохое самочувствие, усталость, головокружение, тошнота, рвота.

Эти симптомы обычно исчезают в течение одного-трех дней, и, согласно материалам, никакого лечения не требуется.

Полностью исключить аллергические реакции нельзя, хотя в связи с вакцинацией они возникают редко. Таким образом, во время вакцинации будет доступно соответствующее оборудование для оказания неотложной помощи и лекарства, как сообщается пациентам.

"Как в случае с любым лекарством, нельзя исключить возникновение неизвестных побочных эффектов. Если после иммунизации возникают тяжелые симптомы или побочные эффекты, вы должны немедленно сообщить об этом своему врачу", - сообщается получателям вакцины.