Пт, 1.01.2021
Только что. Вышел покурить. Мимо едет полиция. Остановились. Я: "Добрый вечер. Я тут живу, вышел покурить. Полиция: "Ясно, хорошего вечера". Пользователь Twitter Madars Zvagulis о комендантском часе
Пользователь Twitter Madars Zvagulis о комендантском часе
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • С понедельника запрещено пассажирское сообщение с Нидерландами, Чехией и Лихтенштейном
1 мин для прочтения

С понедельника запрещено пассажирское сообщение с Нидерландами, Чехией и Лихтенштейном

ФОТО: pexels.com

С субботы, 2 января, самоизоляцию в Латвии нужно соблюдать по возвращении из всех включенных в список Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) стран Европы, кроме Ватикана и Исландии, а запрет на пассажирское сообщение со следующей недели распространяется на шесть стран, в том числе Нидерланды, Чехию и Лихтенштейн.

С понедельника будут запрещены регулярные пассажирские перевозки в страны, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость в два раза превышает средний показатель в Еропейском союзе (ЕС) и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). В настоящее время это 856,2 случая на 100 000 жителей.

С понедельника, 4 декабря, действует запрет на пассажирское сообщение с Литвой, Словенией, Сан-Марино, Нидерландами, Чехией и Лихтенштейном.

Снят запрет на пассажирское сообщение с Хорватией, Швецией и Люксембургом.

Порог для соблюдения самоизоляции в Латвии по возвращении из-за границы составляет 50 случаев "Covid-19" на 100 тыс. человек. Этот порог заболеваемости не превышен только в Ватикане и Исландии.

В отношении стран за пределами ЕС и ЕЭЗ самоизоляция не требуется по приезде в Латвию из Японии, Южной Кореи, Руанды, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда и Сингапура. Эти страны входят в число тех, для которых открыты внешние границы ЕС.

Последние новости

НАВЕРХ
Back