С понедельника запрещено пассажирское сообщение с Нидерландами, Чехией и Лихтенштейном

С понедельника будут запрещены регулярные пассажирские перевозки в страны, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость в два раза превышает средний показатель в Еропейском союзе (ЕС) и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). В настоящее время это 856,2 случая на 100 000 жителей.

С понедельника, 4 декабря, действует запрет на пассажирское сообщение с Литвой, Словенией, Сан-Марино, Нидерландами, Чехией и Лихтенштейном. 18

Снят запрет на пассажирское сообщение с Хорватией, Швецией и Люксембургом.

Порог для соблюдения самоизоляции в Латвии по возвращении из-за границы составляет 50 случаев "Covid-19" на 100 тыс. человек. Этот порог заболеваемости не превышен только в Ватикане и Исландии.