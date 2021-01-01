На латвийском телевидении и радио больше не будет рекламы

С 1 января 2021 года в эфире LTV и Latvijas Radio, а также на интернет-платформах общественных СМИ можно будет размещать только саморекламу, сообщения социального характера, информацию о культурных мероприятиях и розыгрышах Latvijas Loto, общественно значимую информацию, а также прописанное на законодательном уровне бесплатное время для предвыборной агитации.

Правительство Латвии выделило в виде компенсации рекламных доходов 8,3 млн евро дополнительно к предоставленным ранее 5,5 млн евро.

Уход предназначен для обеспечения стабильности и развития государственных СМИ. В свою очередь, часть текущих рекламных доходов государственных СМИ в ближайшие годы может поступить на рынок коммерческой рекламы в электронных СМИ.

LSM отмечает, что общественные СМИ планируют вложить больше ресурсов в журналистские расследования, создать больше передач для детей и молодежи и сделать упор на развитие в интернете.

Представители LTV отмечают, что

с уходом с рекламного рынка канал будет создавать более 700 часов дополнительного оригинального контента в год вместо текущих рекламных пауз. Это примерно 15 часов в неделю.