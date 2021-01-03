Четвертый день комендантского часа: полиция продолжает выписывать штрафы, жители - сопротивляться

Всего в ночь с субботы на воскресенье полиция проверила 4643 человека, в 1197 случаях обошлось превентивными замечаниями. За осознанное и грубое нарушение ограничений начато 613 административных дел и несколько уголовных процессов.

Применены штрафы в размере 100, 300, 500, 1500 и 2000 евро. 26

В ночь на воскресенье для контроля соблюдения комендантского часа в дополнение к уже имеющимся ресурсам Госполиции, было привлечено 1189 сотрудников Госполиции, 139 работников полиции самоуправлений, 34 пограничника и 263 земессарга.

В Госполиции отметили, что начато несколько уголовных процессов за проявление агрессии по отношению к представителям закона и нападения.

Ночью поступила информация о том, что в одном из гостевых домов под Балви собралась компания. По указанному адресу полицейские застали восьмерых человек, которые утверждали, что все они из одного домохозяйства. Каждый из участников вечеринки был оштрафован на 100 евро, а владелец гостевого дома (юридическое лицо) - на 2000 евро.

Также за это время в другом гостевом доме собрались пять человек из двух домохозяйств, которые приехали навестить родственника. Эти лица также были оштрафованы на 100 евро каждый.

В Риге сотрудники полиции дважды за ночь задерживали одного и того же человека, который без уважительной причины находился вне места жительства после 22:00. Первый раз его оштрафовали на 150 евро, но позже, сотрудники правоохранительных органов снова встретили его на улице. Мужчина объяснил свою позицию тем, что на него не распространяются ограничения. За повторные нарушения он получил штраф в размере 1500 евро.