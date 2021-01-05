Скоропостижно скончался основатель и владелец Elkor Александр Попов
В конце прошлой недели скоропостижно скончался основатель и владелец сети магазинов Elkor Александр Попов, сообщил агентству LETA член правления Elkor grupa Роналд Фелдманис.
В конце прошлой недели скоропостижно скончался основатель и владелец сети магазинов Elkor Александр Попов, сообщил агентству LETA член правления Elkor grupa Роналд Фелдманис.
Попов скончался 26 декабря 2020 года в возрасте 52 лет.
Свою предпринимательскую деятельность попов начал в 1989 году с производства одежды и торговли. С ходом времени Elkor развился до одного из крупнейших розничных торговых предприятий Латвии. За 32 году существования компании в ней работали более 10 000 работников.
Сетью магазинов Elkor управляет предприятие ETG. 99% акций компании принадлежали Попову. Он был единственным владельцем Elkor grupa.