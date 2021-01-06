Китай не пустил экспертов ВОЗ для изучения коронавируса

Глава ВОЗ выразил разочарование в связи с этой новостью. По словам Тедроса Гебрейесуса, ученые из разных стран готовы отправиться в Китай для изучения причин пандемии, чтобы выяснить, каким образом там возник коронавирус Covid-19, но Пекин еще не предоставил необходимый доступ.

"Я был в контакте с высокопоставленными китайскими чиновниками и еще раз ясно дал понять, что эта миссия является приоритетом для ВОЗ и международной группы", - подчеркнул Гебрейесус.

Основная цель расследования ВОЗ - понять, когда, где и как вирус SARS-CoV-2 передался от животных человеку. Ученые сейчас полагают, что носителями коронавируса были летучие мыши, но человеку он передался через пока не установленное животное-посредника.