Ср, 6.01.2021
Министерство получает различные рекомендации по товарам, которые должны быть включены в список разрешенных, но он никогда не будет полным, и общественность будет недовольна министр экономики Янис Витенбергс
министр экономики Янис Витенбергс
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Китай не пустил экспертов ВОЗ для изучения коронавируса

ФОТО: Reuters

Власти Китая не пустили в страну экспертов ВОЗ, которых направили для изучения происхождения коронавируса. Пекин не выдал нужные визы и сослался на невыполненные "формальности", заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова приводит CNN.

Глава ВОЗ выразил разочарование в связи с этой новостью. По словам Тедроса Гебрейесуса, ученые из разных стран готовы отправиться в Китай для изучения причин пандемии, чтобы выяснить, каким образом там возник коронавирус Covid-19, но Пекин еще не предоставил необходимый доступ.

"Я был в контакте с высокопоставленными китайскими чиновниками и еще раз ясно дал понять, что эта миссия является приоритетом для ВОЗ и международной группы", - подчеркнул Гебрейесус.

Основная цель расследования ВОЗ - понять, когда, где и как вирус SARS-CoV-2 передался от животных человеку. Ученые сейчас полагают, что носителями коронавируса были летучие мыши, но человеку он передался через пока не установленное животное-посредника. 

Напомним, что коронавирус начал распространяться среди людей в конце 2019 года в китайском городе Ухань. 

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