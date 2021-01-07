Чт, 7.01.2021
Министерство получает различные рекомендации по товарам, которые должны быть включены в список разрешенных, но он никогда не будет полным, и общественность будет недовольна министр экономики Янис Витенбергс
министр экономики Янис Витенбергс
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В Таллиннском зоопарке убивают косуль. Что происходит?

Косуля. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

"Рождественский период 2020 года стал для косуль зоопарка роковым. Администрация приняла решение начать по ночам массовый отстрел этих животных. Трупы свозились к зданию ветеринарной лечебницы. Надо признать, что время выбрано с умом. Шум салюта и взрывающихся петард сливался с выстрелами, а крики раненых животных издалека не слышны", - написала в редакцию встревоженная судьбой косуль читательница. Директор зоопарка объяснил Rus.Postimees, что в действительности произошло.

Произошедшее вызвало у жительницы Эстонии множество вопросов. Что заставило руководство зоопарка пойти на это? Если возникла необходимость избавиться от косуль, можно ли было решить вопрос более гуманным способом? Почему животных не выловили и не отправили в лес?

Как заверил директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран, ответ на эти вопросы прост. "Численность косуль со временем увеличилась настолько, что это начинает вредить как нашему ландшафту, так и самим косулям", - сказал он.

По его словам, до начала отлова в зоопарке было более 40 косуль. Поскольку на территории нет свободно живущих хищников, которые могли бы сократить численность косуль, к сожалению, организации приходится заниматься этим самостоятельно.

Маран рассказал, что сначала пробовали сделать это с помощью ружья со снотворным, но это не удалось и на животных пришлось охотиться. В предыдущие годы эта практика также применялась. "Это далеко не в первый раз", - отметил директор зоопарка.

Он заключил, что всех косуль поймать невозможно, поэтому люди все еще могут время от времени видеть их, хотя и в меньшем количестве.

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