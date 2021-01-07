Сегодня православный мир отмечает Рождество

Православная церковь следует Юлианскому календарю, поэтому Рождество отмечается 7 января. В Латвии примерно 400 000 представителей данной конфессии, которые сегодня отмечают праздник.

В православных церквях Риги и других городах Латвии прошли службы.

Галерея: Люди на службе в Рижском кафедральном соборе Рождества Христова

Как известно, во время рождественских богослужений в месте проведения религиозной деятельности может находиться число людей, не превышающее 20% от вместительности помещения, на каждого посетителя должно быть обеспечено минимум десять квадратных метров площади.

Кроме того, религиозные огранизации должны сотрудничать с Госполицией и другими структурами для обеспечения общественного порядка и соблюдения эпидемиологических требований.