Исследование со схемами салатов: министерство оценит качество работы исследователей

Es by the way saprotu, ka tās ir kaut kādas tehnoloģiskās ēdienu kartītes un ka tas ir tikai pielikums un absolūti izrauts no konteksta.

Bet ļaujiet man ņirgt! Lūdzu! pic.twitter.com/8BbAw2FkgA — Kristīne Pitkeviča (@KPitkevica) January 6, 2021

С таким сообщением Минобразования выступило после того, как в соцсетях начали обсуждать исследование ректора Латвийского сельскохозяйственного университета Ирины Пилвере "Реструктуризация местных пищевых цепочек и повышение устойчивости во время кризиса и после кризиса в Латвии", в котором 30 из 430 страниц были посвящены технологическим картам приготовления блюд или рецептам блюд, которые, по мнению комментаторов, давно известны и не являются созданными заново знаниями.

Целью этого проекта было предложить ответы на вопросы в связи с устойчивостью народого хозяйства к потрясениям, способствованию производству местных продуктов питания и самодостаточностью экономики, человеческими ресурсами и снижением риска утечки знаний и т. д.

Министерство обещает, что строго проверит соответствие результатов целям и задачам программы, в том числе с привлечением независимых зарубежных научных экспертов. Если в результате будет сделан вывод, что цель проекта не достигнута или достигнута лишь частично, необоснованно потраченное финансирование будет взыскано.

Министерство подчеркивает, что, оценивая работу более чем 450 латвийских ученых, задействованных в десяти проектах, недостатки, выявленные в одном из подпроектов, не подорвут уверенность в добавленной стоимости и влиянии других проектов национальных исследовательских программ на смягчение последствий Covid-19, чтобы подготовить научно обоснованные рекомендации по управлению кризисом Covid-19.

Принимая во внимание обоснованный общественный интерес, исполнители проекта должны предоставлять четкую и однозначную информацию о результатах проекта и общественной пользе, при необходимости подробно объяснив это углубленно, предотвращая возможные недоразумения и спекуляции, добавляет министерство.

Министерство информирует, что в конце декабря прошлого года завершилась активная фаза реализации всех проектов, семи из десяти проектов предоставлено трехмесячное продление без дополнительного финансирования, а двум проектам - шестимесячное продление.

В Министерстве образования и науки поясняют, что, анализируя результаты проектов и полезность использования финансовых ресурсов, комиссия по реализации и мониторингу программ оценит отчеты о содержании, которые должны были быть представлены 4 января этого года, а результаты оценки комиссии будут доступны в феврале.