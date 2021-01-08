Нашумевшая погоня в Огре в 2019 году: на какой стадии находится рассмотрение уголовного дела?

Изначально слушание дела было назначено на следующую неделю. Однако учитывая введенный в стране режим чрезвычайной ситуации и его неоднократное продление, дата рассмотрения дела также несколько раз переносилась, и теперь слушание назначено на февраль.

В настоящее время планируется, что встреча состоится 22 февраля в 10:00.

Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортного средства, а также за управление транспортным средством, находясь под воздействием алкогольных, наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет, а также лишением водительских прав на срок до десяти лет.

Ему также предъявлено обвинение в нападении на государственного служащего во время исполнения им служебных обязанностей, что карается лишением свободы на срок до пяти лет, временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.

Ранее сообщалось, что 24 июля 2019 года в Огре пытавшийся сбежать от полиции водитель сбил полицейского-мотоциклиста, серьезно его ранив. Помимо этого, в результате погони пострадали трое полицейских - два муниципальных и один дорожный.

По словам представителя Госполиции Илзе Юхневичи, вечером 24 июля около 19 часов в Риге, вблизи улиц Маскавас и Тургенева, водитель, управлявший машиной марки Audi, не повиновался требованию Госполиции остановиться и продолжил движение. Госполиция начала преследование агрессивного водителя.

Глава Управления криминальной полиции Рижского региона Андрей Созинов сказал телеканалу LTV, что нарушитель протаранил полицейский экипаж, который следовал за ним. Также во время бегства водитель повредил еще несколько машин, в том числе полицейских. При этом пострадали двое сотрудников полиции. Только после этого случилось происшествие с полицейским на мотоцикле.

Погоня продолжалась по крайней мере от Саласпилса в направлении Даугавпилса. Для того, чтобы остановить водителя, были привлечены дополнительные силы.