Ожидаются самые сильные за последние два года снегопады и морозы

Снегопады и мороз во многих частях страны будут самыми сильными с первого квартала 2019 года или даже дольше.

С понедельника, 11 января, по среду в Латвии иногда будет идти снег с метелью. Будет дуть порывистый южный ветер. Наибольшее количество осадков, включая мокрый снег и дождь, будет в Курземе. Во многих местах Латвии снежный покров станет толще на 10-15 сантиметров, в некоторых местах в западной и центральной части Курземе может выпасть 20 сантиметров снега. Из-за метели толщина снежного покрова будет неравномерной, на длительный период ожидаются плохие условия дорожного движения.

В середине недели в Латвию начнет поступать более холодный воздух из России. Есть вероятность, что морозы в Видземе и Латгале усилятся до -20 и более градусов.