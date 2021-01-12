Подготовят прогноз негативного сценария распространения Covid-19 в Латвии

Как министр сообщил на телеканале TV3, разработка прогноза связана с тем, что в Латвии констатирован новый штамм Covid-19 - более заразный, чем прежний.

В то же время министр подчеркнул, что ситуация с распространением и прежнего, и нового вида Covid-19 напрямую зависит от того, насколько строго люди соблюдают установленные ограничения.