Вт, 12.01.2021
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Подготовят прогноз негативного сценария распространения Covid-19 в Латвии

Даниэль Павлютс

ФОТО: TVNET

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс поручил ответственным службам подготовить прогноз возможного негативного развития ситуации с распространением Covid-19 в Латвии.

Как министр сообщил на телеканале TV3, разработка прогноза связана с тем, что в Латвии констатирован новый штамм Covid-19 - более заразный, чем прежний.

Прогнозы позволят своевременно подготовиться к возможному более негативному развитию ситуации.

В то же время министр подчеркнул, что ситуация с распространением и прежнего, и нового вида Covid-19 напрямую зависит от того, насколько строго люди соблюдают установленные ограничения.

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