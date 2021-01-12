На дорогах образуются снежные наносы и обледенение; названы самые опасные места

Чтобы улучшить условия передвижения, к работе по содержанию улиц привлечены 60 единиц зимней спецтехники Latvijas autoceļu uzturētājs, однако во время снегопада снежный покров может образоваться на дорогах повторно.

Водителям нужно считаться с дополнительным временем в пути.

Осложнены условия передвижения на следующих главных автодорогах страны:

на Таллиннском шоссе (А1),

на участке Видземского шоссе (А2) от Риги до Сигулды,

на участке Валмиерского шоссе (А3) от Мурьяни до Стренчи,

на Рижской окружной дороге Балтэзерс - Саулкалне (А4),

на Рижской окружной дороге Саласпилс - Бабите (А5),

на участке Даугавпилсского шоссе (А6) от Риги до Айзкраукле.

Особенно осторожными следует быть на следующих маршрутах:

на всем протяжении Бауского шоссе (А7),

на всем протяжении Елгавского шоссе (А8),

на участках Лиепайского шоссе (А9) от Риги до Блидене и от Калвене до Лиепаи,

на участке Вентспилсского шоссе (А10) от Риги до Стразде,

на участке автодороги Лиепая - Руцава (А11) от Ницы до Руцавы.

На региональных автодорогах движение затруднено в округе Риги, Айзкраукле, Алуксне, Балви, Бауски, Добеле, Елгавы, Лиепаи, Лимбажи и Огре. 1

Согласно нынешним метеорологическим прогнозам, снег и метель продолжатся на протяжении всего дня, местами видимость может снизиться от 500 до 1000 метров.

🇱🇻 Kravas auto nobrauc no rotācijas apļa, braucot virzienā uz Rīgas HES (A5/P85/P90 aplis #Ķekava #Latvija).

📸 Tālbraucēju Fanu Klubs pic.twitter.com/aId68Dp2Co — BreakingLV (@breakinglv) January 12, 2021

В Риге снежные наносы образовались особенно в Латгальском предместье и Зиемельском районе.

Данные Rīgas satiksme свидетельствуют, что пока значительных задержек в движении общественного транспорта из-за метели не наблюдается.

Вся зимняя спецтехника департамента сообщения Рижской думы продолжает работу в полном объеме - 50 единиц.

В департаменте проинформировали, что к 11 часам на правом берегу Даугавы выпало больше осадков, поэтому наиболее активные работы по уборке снега и посыпке дорог противоскользящими материалами продолжаются в районе улиц Илукстес, А. Келдиша, Ницгалес, Сахарова, Деглава и Катлакална.

Большое количество снега и очень скользкие дороги могут образоваться в Зиемельском районе, в том числе на проспекте Виестура, улицах Эзермалас, Гауяс и Кишэзера.