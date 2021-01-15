Справка ⟩ И снова в Латвии комендантский час, могу ли я выйти покурить? Комментарий полиции

Комендантский час. Главное

Чтобы снизить риск распространения Covid-19, до 25 января все жители Латвии должны по выходным с 22:00 до 05:00 оставаться по домам.

Комендантский час в силе 15 и 16 января, а также 22 и 23 января.

Важный момент, в котором многие путаются - ограничения не распространяются на ночь с воскресенья на понедельник, они в силе:

в ночь с пятницы на субботу;

в ночь с субботы на воскресенье.

Местам торговли и оказания услуг разрешено работать с 06:00 до 21:00, чтобы работники могли добраться из дома на работу и обратно, не нарушая правил. Ограничения по времени работы также применяются к местам общественного питания, которые по-прежнему могут выдавать еду и напитки только навынос.

Исключения

Передвигаться в ночное время после заполнения подтверждения смогут:

лица, следующие к месту работы или службы или обратно, исполняющие трудовые или служебные обязанности;

нуждающиеся в неотложной медицинской помощи, включая ветеринарную медицинскую помощь;

поставщики и получатели неотложных услуг, а также работающие очно на ночных дежурствах, специфика труда которых не позволяет работать удаленно.

Ночью не ограничивается время работы заправочных станций, оказание услуг общественного транспорта и аварийных, а также неотложных коммунальных услуг.

Разрешается пользоваться услугами такси:

чтобы добраться до работы или с работы;

чтобы получить неотложные услуги;

чтобы добраться до места жительства после въезда в Латвию;

чтобы добраться до аэропорта, порта, автовокзала, железнодорожной станции.

В такси разрешено находиться только одному пассажиру (или вместе с несовершеннолетними).

Документы и подтверждение

Передвигающимся в период комендантского часа необходимо иметь при себе подтверждение, а также удостоверяющий личность документ (паспорт или идентификационную карту).

В подтверждении необходимо указать:

имя, фамилию;

персональный код;

адрес места жительства;

адрес и контактную информацию места работы;

причину и время покидания места жительства и (или) места работы;

конечную цель перемещения, дату и время;

подпись.

По возможности подтверждение следует заполнить на компьютере и распечатать, однако можно и написать от руки.

Так что с курильщиками?

Какая позиция Госполиции в отношении тех, кто во время комендантского часа выходить покурить?

Как отметила представитель Госполиции Криста Андерсоне, полиция призывает соблюдать установленные ограничения и с 22:00 до 05:00 не передвигаться без уважительной причины. Однако если такая потребность все же возникнет, полиция относится к этому с пониманием. Следует помнить, что выйти на улицу, чтобы покурить или, например, вывести собаку, может только один человек, а не вся семья. Такая прогулка должна быть кратковременной и по возможности в непосредственной близости от места проживания.

Что должно произойти, чтобы человека все же оштрафовали за курение на улице во время комендантского часа?