Пт, 15.01.2021
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Справка ⟩ И снова в Латвии комендантский час, могу ли я выйти покурить? Комментарий полиции

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Что делать курильщикам во время комендантского часа? На улицу после 22:00 без уважительной причины и подтверждения нельзя, на балконе - могут нажаловаться соседи... Горячая тема, которая обрастает городскими легендами. Штрафуют ли курящих на улице во время комендантского часа? В каком случае это возможно? RUS TVNET обратился за комментарием к Госполиции. 

Комендантский час. Главное

Чтобы снизить риск распространения Covid-19, до 25 января все жители Латвии должны по выходным с 22:00 до 05:00 оставаться по домам.

Комендантский час в силе 15 и 16 января, а также 22 и 23 января.

Важный момент, в котором многие путаются - ограничения не распространяются на ночь с воскресенья на понедельник, они в силе:

  • в ночь с пятницы на субботу;
  • в ночь с субботы на воскресенье.

Местам торговли и оказания услуг разрешено работать с 06:00 до 21:00, чтобы работники могли добраться из дома на работу и обратно, не нарушая правил. Ограничения по времени работы также применяются к местам общественного питания, которые по-прежнему могут выдавать еду и напитки только навынос.

Исключения

Передвигаться в ночное время после заполнения подтверждения смогут:

  • лица, следующие к месту работы или службы или обратно, исполняющие трудовые или служебные обязанности;
  • нуждающиеся в неотложной медицинской помощи, включая ветеринарную медицинскую помощь;
  • поставщики и получатели неотложных услуг, а также работающие очно на ночных дежурствах, специфика труда которых не позволяет работать удаленно. 

Ночью не ограничивается время работы заправочных станций, оказание услуг общественного транспорта и аварийных, а также неотложных коммунальных услуг.

Разрешается пользоваться услугами такси:

  • чтобы добраться до работы или с работы;
  • чтобы получить неотложные услуги;
  • чтобы добраться до места жительства после въезда в Латвию;
  • чтобы добраться до аэропорта, порта, автовокзала, железнодорожной станции.

В такси разрешено находиться только одному пассажиру (или вместе с несовершеннолетними).

Документы и подтверждение 

Передвигающимся в период комендантского часа необходимо иметь при себе подтверждение, а также удостоверяющий личность документ (паспорт или идентификационную карту).

В подтверждении необходимо указать:

  • имя, фамилию;
  • персональный код;
  • адрес места жительства;
  • адрес и контактную информацию места работы;
  • причину и время покидания места жительства и (или) места работы;
  • конечную цель перемещения, дату и время;
  • подпись.

По возможности подтверждение следует заполнить на компьютере и распечатать, однако можно и написать от руки. 

Так что с курильщиками?

Какая позиция Госполиции в отношении тех, кто во время комендантского часа выходить покурить? 

Как отметила представитель Госполиции Криста Андерсоне, полиция призывает соблюдать установленные ограничения и с 22:00 до 05:00 не передвигаться без уважительной причины. Однако если такая потребность все же возникнет, полиция относится к этому с пониманием. Следует помнить, что выйти на улицу, чтобы покурить или, например, вывести собаку, может только один человек, а не вся семья. Такая прогулка должна быть кратковременной и по возможности в непосредственной близости от места проживания.

Что должно произойти, чтобы человека все же оштрафовали за курение на улице во время комендантского часа?

В тех случаях, когда человек ведет себя агрессивно или не в состоянии обосновать причину, по которой он находится вне дома, может быть применен штраф, добавила Андерсоне. 

Что там с курением на балконе? 

Согласно ч. 2  ст. 10 Закона об обороте табачных изделий, растительных продуктов курения, электронных устройств курения и жидкостей для них, курить запрещено:

  • в подъездах, коридорах и других местах общего пользования многоквартирных жилых домов;
  • на балконах и лоджиях многоквартирных жилых домов, если кто-либо из жителей дома обоснованно возражает против этого.

За нарушение ограничений на курение налагается предупреждение или штраф в размере до двадцати штрафных единиц (одна штрафная единица - это пять евро).

Однако стоит добавить, что за курение на балконе получить штраф относительно сложно. Как пишут авторы инициативы "Внедрить ответственность собственников квартир за нарушение запрета на курение в своих квартирах" на Manabalss.lv, "обращаясь в полицию против курящего, необходимо обращаться именно против конкретного физического лица (иными словами - располагать личными данными курящего). Полиция способна наложить штраф только в том случае, если нарушителя можно идентифицировать. Сотрудники полиции, констатируя курение в момент прибытия, также не будут в силах наложить штраф в случае, если курящий банально откажется подходить/открывать дверь квартиры для последующей беседы". Помимо этого, "обращаясь в полицию против конкретного физического лица, необходимо предоставить доказательства, что именно это конкретное физическое лицо (и никакое другое) совершило конкретное правонарушение". 

Оскорбления полиции набирают силу

​С ростом агрессии населения против сотрудников полиции, контролирующей ограничения в связи с Covid-19, Министерство внутренних дел (МВД) может инициировать возобновление уголовной ответственности за оскорбление чести и достоинства представителя власти, сообщила на днях парламентский секретарь МВД Сигне Боле.

В настоящее время Уголовный кодекс предусматривает ответственность за сопротивление государственному должностному лицу и другому чиновнику при применении или угрозе применения насилия. Боле отметила, что в январе во время контроля за соблюдением ограничений, связанных с Covid-19, уже было возбуждено семь уголовных дел за подобное сопротивление.

Хотя парламентский секретарь МВД не привела конкретных примеров посягательства на достоинство сотрудников полиции, агентство LETA убедилось, что, например, недавно в социальных сетях были размещены видеоролики, на которых жители агрессивно общаются с сотрудниками правоохранительных органов, осуществляющими контроль за соблюдением ограничений из-за риска распространения Covid-19.

Норма об оскорблении чести и достоинства представителя власти и другого государственного должностного лица была исключена из Уголовного закона в 2004 году.

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