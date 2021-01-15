Справка ⟩ И снова в Латвии комендантский час, могу ли я выйти покурить? Комментарий полиции

Комендантский час. Главное
Чтобы снизить риск распространения Covid-19, до 25 января все жители Латвии должны по выходным с 22:00 до 05:00 оставаться по домам.
Комендантский час в силе 15 и 16 января, а также 22 и 23 января.
Важный момент, в котором многие путаются - ограничения не распространяются на ночь с воскресенья на понедельник, они в силе:
- в ночь с пятницы на субботу;
- в ночь с субботы на воскресенье.
Местам торговли и оказания услуг разрешено работать с 06:00 до 21:00, чтобы работники могли добраться из дома на работу и обратно, не нарушая правил. Ограничения по времени работы также применяются к местам общественного питания, которые по-прежнему могут выдавать еду и напитки только навынос.
Передвигаться в ночное время после заполнения подтверждения смогут:
- лица, следующие к месту работы или службы или обратно, исполняющие трудовые или служебные обязанности;
- нуждающиеся в неотложной медицинской помощи, включая ветеринарную медицинскую помощь;
- поставщики и получатели неотложных услуг, а также работающие очно на ночных дежурствах, специфика труда которых не позволяет работать удаленно.
Ночью не ограничивается время работы заправочных станций, оказание услуг общественного транспорта и аварийных, а также неотложных коммунальных услуг.
Разрешается пользоваться услугами такси:
- чтобы добраться до работы или с работы;
- чтобы получить неотложные услуги;
- чтобы добраться до места жительства после въезда в Латвию;
- чтобы добраться до аэропорта, порта, автовокзала, железнодорожной станции.
В такси разрешено находиться только одному пассажиру (или вместе с несовершеннолетними).
Документы и подтверждение
Передвигающимся в период комендантского часа необходимо иметь при себе подтверждение, а также удостоверяющий личность документ (паспорт или идентификационную карту).
В подтверждении необходимо указать:
- имя, фамилию;
- персональный код;
- адрес места жительства;
- адрес и контактную информацию места работы;
- причину и время покидания места жительства и (или) места работы;
- конечную цель перемещения, дату и время;
- подпись.
По возможности подтверждение следует заполнить на компьютере и распечатать, однако можно и написать от руки.
Какая позиция Госполиции в отношении тех, кто во время комендантского часа выходить покурить?
Как отметила представитель Госполиции Криста Андерсоне, полиция призывает соблюдать установленные ограничения и с 22:00 до 05:00 не передвигаться без уважительной причины. Однако если такая потребность все же возникнет, полиция относится к этому с пониманием. Следует помнить, что выйти на улицу, чтобы покурить или, например, вывести собаку, может только один человек, а не вся семья. Такая прогулка должна быть кратковременной и по возможности в непосредственной близости от места проживания.
Что должно произойти, чтобы человека все же оштрафовали за курение на улице во время комендантского часа?
В тех случаях, когда человек ведет себя агрессивно или не в состоянии обосновать причину, по которой он находится вне дома, может быть применен штраф, добавила Андерсоне.