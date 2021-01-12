Вт, 12.01.2021
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Илзе Арая, представитель SPKC
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По просьбе Тихановской в Литве обсудят изменение названия Беларуси

Светлана Тихановская

ФОТО: Reuters / Scanpix

После получения письма лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис обратился в Государственную комиссию по литовскому языку (ГКЛЯ) по поводу изменения литовского названия Беларуси как страны (Baltarusija - ред.).  

Как сообщает МИД, в письме, которое министр получил во вторник, С. Тихановская призывает изменить литовское название Беларуси на более близкую этой стране форму. 

Министерство отмечает, что в письме указано, что такое решение Литвы будет означать уважение к суверенитету соседнего государства и "поддержку языковой и культурной идентичности белорусского народа".

"Беларусь" означает "Белая Русь", а не "Россия". МИД Литвы обратится к ГКЛЯ с просьбой дать оценку предложению и начать процедуру уточнения названия", - сказал для пресс-релиза Г. Ландсбергис. 

Он сказал BNS, что обсудил этот вопрос со С. Тихановской в пятницу. 

"Моя цель - чтобы началась дискуссия. И историки Вильнюсского университета, и ректор (...) высказывали важную позицию о возможном изменении названия Беларуси, к которой следует прислушаться", - сказао во вторник министр ИД журналистам в сейме. 

"Я немного "попробовал" истории, и это может быть мое личное мнение, что эта составная часть Rusija (в литовском названии Беларуси Baltarusija - ред.) имеет куда более позднее происхождение. Это название не связано ни с народом, ни с государством, а оригинальное название идет от времен Киевской Руси, именно Белая Русь, которая для нас приемлема и которую нам следует признавать", - сказал он. 

"Я призываю государственные учреждения включиться в эту дискуссию, потому что она имеет большой смысл в деле формирования самосознания белорусского народа", - подчеркнул Г. Ландсбергис. 

Предложений по конкретной форме названия МИД ожидает от комиссии, сказала BNS пресс-атташе Г. Ландсбергиса Витауте Шмайжите. 

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