Чт, 14.01.2021
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  • Правительство примет решение о создании специального бюро для массовой вакцинации от Covid-19
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Правительство примет решение о создании специального бюро для массовой вакцинации от Covid-19

ФОТО: EPA/Scanpix

Правительство сегодня примет решение о создании специального бюро для обеспечения массовой вакцинации от Covid-19.

Как ранее заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, во вторник на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению было заслушано сообщение нового министра здравоохранения Даниэля Павлютса о том, как организовать массовую вакцинацию против Covid-19.

"Будет специальное бюро, единственная задача которого будет заключаться в ежедневной организации и управлении процессом вакцинации", - сказал Кариньш.

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