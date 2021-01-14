Правительство примет решение о создании специального бюро для массовой вакцинации от Covid-19

Как ранее заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, во вторник на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению было заслушано сообщение нового министра здравоохранения Даниэля Павлютса о том, как организовать массовую вакцинацию против Covid-19.