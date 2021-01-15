Ассоциация: в индустрии красоты растет доля теневой экономики

"Серая зона расширяется каждый день, каждый час", - сказала она, прогнозируя, что специалисты услуг красоты, которые начали работать в серой зоне во время кризиса, могут остаться там и в будущем.

Получение поддержки самозанятыми лицами и плательщиками патентной платы связано с рядом нюансов. В частности, приобрести патент на ноябрь нужно было в октябре, однако с 6 ноября услуги красоты были запрещены, и некоторые плательщики патентной платы после консультации со Службой государственных доходов подали заявление о возмещении уплаченной патентной платы. После того, как механизмы поддержки были введены, эти люди уже не могли на нее претендовать.

Она также отметила, что достигнута концептуальная договоренность об изменениях условий поддержки.

"Концептуально мы пришли к единой точке зрения, остались только нюансы, которые необходимо уточнить", - сказала Улберте.