Пт, 15.01.2021
В политике нужно делать очень трудный выбор, чтобы разрешить сложные ситуации. Сегодня в сложившейся ситуации я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
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Бюро вакцинации: сотрудники будут получать до 4900 евро

ФОТО: Shutterstock

Зарплата сотрудников бюро вакцинации составит от 3500 до 4900 евро до уплаты налогов, говорится в объявлениях о найме на работу, опубликованных Минздравом.

Всего предлагается пять вакансий - координатор по коммуникации, координатор по логистике, координатор по процессу вакцинации, координатор по информационным технологиям и руководитель бюро. Вакансии предлагаются на определенный срок.

В объявлении говорится, что в бюро предлагается возможность управления проектом национального значения, принимать важные решения в области здравоохранения, а также получить уникальный профессиональный опыт в сотрудничестве с лучшими международными партнерами.

От кандидатов требуется безупречная репутация, соответствующее высшее академическое или профессиональное образование,

опыт реализации национальных межотраслевых проектов, опыт стратегического планирования, знание основных принципов государственного управления, а также желательно иметь представление о системе здравоохранения в Латвии.

Кандидаты могут подавать заявки до 19 января.

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