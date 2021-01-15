Медик: у детей, переболевших Covid-19, может развиться мультисистемный воспалительный синдром

В последние недели в Детской больнице у пяти детей был диагностирован мультисистемный воспалительный синдром. 7

Относительно общего количества детей это число очень небольшое, но не менее тревожное для родителей этих детей, сказала врач.

Паваре призывает родителей уделять особое внимание детям, переболевшим Covid-19 или в семье которых был больной Covid-19. Если родители в течение нескольких дней наблюдают у своих детей повышенную температуру тела, т.е. 38 градусов и более, сильную сонливость, а также если ребенок отказывается есть и пить, появляется выраженная кожная сыпь, разного рода боли в животе, рвота, диарея, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Учитывая, что заболеваемость Covid-19 у детей значительно ниже, чем у взрослых, у населения сложилось впечатление, что дети не подвержены риску тяжелого заболевания, заключила врач.

По словам Паваре, в США, Великобритании и других европейских странах весной было зарегистрировано очень мало детей, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии с температурой, сыпью, проблемами с сердцем или другими органами. Она подчеркивает, что

все эти случаи были связаны с инфекцией Covid-19, которая протекала бессимптомно или в легкой форме у детей в течение нескольких недель до перехода в тяжелое состояние. 7

"Ухудшение здоровья, называемое мультисистемным воспалительным синдромом у детей (MIS-C, multisystem inflammatory syndrome in children), обычно развивается у детей в течение двух-четырех недель после того, как они переболели Covid-19", - объясняет профессор.

Она добавляет, что в случаях, которые еще не были четко объяснены, известно, что вирус вызывает нарушения в регуляции иммунной системы с выраженной воспалительной реакцией в нескольких системах органов.

Комментируя мировой опыт, профессор отмечает, что

такие вспышки проблем со здоровьем у детей фиксируются в тот момент, когда пандемия достигает своего пика и развивается у очень небольшого числа детей - менее 0,1% от числа заболевших. 7

"В последние недели мы также наблюдали такие случаи в Детской больнице. В настоящее время мы лечим пять пациентов дошкольного и начального школьного возраста с Covid-19, у которых есть проблемы со здоровьем из-за сверхактивного иммунного ответа", - сказала медик.

Хотя сама вирусная инфекция протекает в легкой или бессимптомной форме, и вирус больше не обнаруживается в организме, инфекция Covid-19, по-видимому, была спусковым механизмом для этого воспалительного явления, и такие реакции связаны с собственными характеристиками организма, которые все еще изучаются во всем мире.

Профессор отмечает, что в целом процент детей, которым требуется стационарное лечение после Covid-19, в Латвии все еще очень низок - около 1,3%, и, вероятно, останется таковым, но на него значительно влияет общий уровень заболеваемости в обществе.

Она также призналась, что в последние недели таким детям, госпитализированным в Детскую больницу, ранее не был поставлен диагноз Covid-19, и у них было очень умеренное течение болезни с парой симптомов, однако сейчас они нуждаются в стационарном лечении.

Чтобы обеспечить лечение этих детей, Детская больница следует международным рекомендациям, а также проводит дистанционные консультации с иностранными коллегами, которые являются авторами этих рекомендаций. "В больнице есть все необходимые лекарства и оборудование для обеспечения наилучшего лечения пациентов", - говорит профессор.

"От имени педиатров я хотела бы поблагодарить родителей маленьких пациентов, которые полностью поддерживают нас в процессе лечения, воодушевляют своих детей и призывают моих давних коллег принять меры предосторожности и уделять больше внимания здоровью детей после Covid-19 или в случаях, когда кто-то в семье переболел этой инфекцией", - рассказывает Паваре.