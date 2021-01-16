Глава Минздрава США подал заявление об отставке

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар подал заявление об отставке. Об этом он сообщил в пятницу, 15 января, в Twitter.

Contrary to the @CNN chyron, I am still here serving the American people at HHS. I believe it is my duty to help ensure a smooth transition to President-elect Biden’s team during the pandemic and will remain as Secretary through January 20. pic.twitter.com/zXe1y2om1k — Secretary Alex Azar (@SecAzar) January 16, 2021

"На этой неделе я, так же как и другие политические назначенцы, подал свое заявление, которое вступит в силу в полдень 20 января", - написал он. Азар добавил, что считает своим долгом обеспечить плавную передачу власти команде избранного президента Джозефа Байдена, поэтому будет до инаугурации последнего оставаться на своем посту.

"Атака на Капитолий стала нападением на демократию"

В письме глава Минздрава отметил отдельные успехи правительства Дональда Трампа, включив в их число быструю разработку вакцины от коронавируса, однако в то же время резко осудил штурм здания Конгресса США сторонниками президента и массовые беспорядки в Вашингтоне. По мнению министра, все это "угрожает запятнать" достижения и "другое историческое наследие этой администрации".

"Атака на Капитолий стала нападением на нашу демократию и на традиции мирной передачи власти", - резюмировал Алекс Азар.