В Риге за две недели Covid-19 заразились 3908 человек

В Даугавпилсе в субботу было зарегистрировано 46 новых заболевших, за две недели там зафиксировано 1030 заражений. В свою очередь в Екабпилсе - 16 случаев за сутки и 357 за 14 дней.

В Елгавском крае зарегистрировано 12 новых зараженных Covid-19, за 14 дней кумулятивное число заболевших выросло до 158, а в Елгаве - 11 новых случаев и 439 за две недели.

В Резекненском и Ливанском краях зарегистрировано по 11 заболевших, по десять - в Даугавпилсском, Гулбенском и Мадонском краях, по девять - в Краславском, Огрском и Прейльском краях, по восемь - в Лиепае, Лудзенском и Саласпилсском краях, семь - в Олайнском крае, по шесть случаев - в Валмиере и Апе, Бабитском, Дагдском, Кекавском, Приекульском, Салдусском, Смилтенском и Талсинском краях. В других самоуправлениях зарегистрировано меньше зараженных.

Наибольшее число заболевших за две недели в Риге - 3908, Даугавпилсе - 1030, Резекне - 500, Елгаве - 439, Екабпилсе - 357, Лиепае и Талсинском крае - по 289, а также в Юрмале - 276 жителей.

Подсчеты агентства LETA свидетельствуют, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 690,2 случая на 100 000 жителей.