Прививка от коронавируса: заражение ковидом все равно не исключено?

Прививка от коронавируса способна защитить от тяжелой формы ковида, а в лучшем случае, полностью предотвратить заражение им. Но многое о новых вакцинах все еще неизвестно. Ученые до сих пор не могут четко определить, насколько долго прививка защищает от вируса и помогает ли она ограничить или остановить его распространение среди населения. Также пока не ясно, могут ли вакцинированные люди передать инфекцию окружающим.

Что известно точно? Согласно последним данным, два укола вакцины от BioNTech/Pfizerили Moderna(обе одобрены в ЕС) защищают от заражения коронавирусом в 95% случаев. В соответствующих исследованиях приняли участие 36 621 человек. У 170 из них подтвердился диагноз Covid-19. Однако лишь восемь из них были в той группе, которая получила вакцину. Подавляющее большинство заболевших в ходе исследования получили плацебо. Исходя из этого и была рассчитана эффективность вакцины: 95%.

Действенность лицензированных в ЕС вакцин также доказана для представителей разных возрастных и гендерных групп. У тех, кто не получил вакцину, риск заражения Covid-19 в девять раз выше, чем у привившихся.

Соблюдать меры безопасности и после прививки

Согласно данным немецкого Института имени Роберта Коха (RKI), пока не ясно, могут ли получившие прививку от коронавируса люди заразить других. "Имеющиеся на сегодняшний день данные не позволяют провести точную оценку эффективности мРНК-вакцин (mRNA) в предотвращении или замедлении распространения инфекции", - сказано в официальном заявлении института от 14 января.

До тех пор пока не будут получены такие данные, важно продолжать соблюдать общепринятые меры защиты и после вакцинации. К ним относятся соблюдение дистанции, правил гигиены и ношение маски.

Какой иммунитет формируется после прививки?

В идеале вакцина должна защитить людей от самого заражения коронавирусом. Но формирование стерильного иммунитета, который сохраняется пожизненно, после прививки еще не доказано, заявили в Федеральном центре санитарного просвещения Германии. "Пока по этому пункту недостаточно данных, результаты могут быть получены в ближайшие месяцы", - уточнили в центре.

Именно наличие в организме высокого содержания антител на протяжении длительного периода гарантирует предотвращение распространения вируса среди вакцинированных людей, что является важным для создания коллективного иммунитета.Чтобы выяснить, могут ли вакцины привести к формированию стерильного иммунитета, необходимо также включить в исследования людей, у которых заболевание проходит бессимптомно.

При наличии такого иммунитета человек "отбивает" вирус еще до того, как тот проникает в его организм. Таким образом, вакцина предотвращает само попадание вируса. Вакцинированные люди не смогут никого заразить, потому что в их организме нет вируса.