Интернет-магазин Barbora открыл свой первый автопарк в Латвии

Первые находящиеся в собственности Barbora микроавтобусы уже на этой неделе приступили к обслуживанию клиентов в Риге и ближайших окрестностях, и планируется, что с увеличением количества заказов объемы транспорта для доставки в течение этого года также будут увеличены вдвое.

Открытие нового автопарка в дальнейшем позволит предприятию ежедневно выполнять значительно больше заказов, чем до сих пор, обеспечивая в течение того же дня удобную курьерскую доставку на дом.

Учитывая то, что количество клиентов Barbora в декабре прошлого года стало в четыре раза больше, а количество совершенных заказов, в свою очередь, увеличилось втрое по сравнению с таким же периодом 2019 года, расширение предприятия является логическим шагом на пути к дальнейшему развитию на латвийском рынке.

Кроме того, во время ограничения совершения покупок в магазинах в конце года более чем наполовину увеличилось также количество заказов в Barbora Express в регионах, где клиенты могут забрать товары в 32 пунктах выдачи в сети магазинов Maxima.

"В создание нового автопарка Barbora и приобретение транспорта для доставки мы инвестировали уже более 360 тысяч евро, однако в ходе продолжения работ по совершенствованию автопарка эти инвестиции в течение ближайшего года удвоятся, чтобы наряду с постоянно увеличивающимся количеством заказов мы могли предложить нашим клиентам максимально быстрое, удобное и качественное выполнение услуг по доставке. Совершая этот шаг, мы можем обеспечить новые рабочие места в нынешних непростых условиях и полагаем, что в этом году жители также все чаще будут выбирать совершение необходимых повседневных покупок в онлайн-режиме, поэтому в течение прошлого года все усилия направили на повышение производительности Barbora и рады тому, что наши клиенты в Латвии оценили это", – комментирует руководитель интернет-магазина Barbora.lv Санита Берзиня.

В дополнение к более быстрому выполнению заказов интернет-магазин Barbora особое внимание сейчас уделяет также расширению ассортимента товаров, регулярно предлагая клиентам все новые группы товаров.

Наряду с уже привычными продовольственными товарами и различными их альтернативами в сегментах эко- и биотоваров в Barbora.lv сейчас можно купить косметические, гигиенические товары и средства для уборки дома, а также детские санки, которые даже после смягчения действующих ограничений из-за Covid-19 очно купить невозможно и которые сейчас особенно актуальны для людей.