Пн, 18.01.2021
В норвежских домах попечения в неделю обычно умирают около 400 человек, и 23 из них получили вакцину в последние дни своей жизни. Алар Ирс, заместитель гендиректора Департамента лекарственных средств Эстонии
Алар Ирс, заместитель гендиректора Департамента лекарственных средств Эстонии
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Ринкевич: арест Навального может привести к новым санкциям против России

Эдгар Ринкевич ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Совет по иностранным делам Европейского Союза должен обсудить арест лидера российской оппозиции Алексея Навального в Москве и ввести новые санкции против России, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс (JV) в Twitter.

Он выразил сожаление по поводу неоднократных нарушений Россией своих международных обязательств и призвал Совет Европы и другие международные организации вмешаться.

Как сообщалось ранее, Алексея Навального задержали вечером в воскресенье, 17 января, в аэропорту Шереметьево сразу после его возвращения из Германии, где он лечился от отравления "Новичком". Из аэропорта Навального перевезли в ОВД Химок. Политика задержали по требованию ФСИН по делу Yves Rocher в связи с "уклонением от контроля" инспекции. Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток. Политик назвал происходящее "в высшей степени беззаконием" и призвал своих сторонников выходить на улицы.

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что штабы Навального "немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января".

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