Ринкевич: арест Навального может привести к новым санкциям против России

Как сообщалось ранее, Алексея Навального задержали вечером в воскресенье, 17 января, в аэропорту Шереметьево сразу после его возвращения из Германии, где он лечился от отравления "Новичком". Из аэропорта Навального перевезли в ОВД Химок. Политика задержали по требованию ФСИН по делу Yves Rocher в связи с "уклонением от контроля" инспекции. Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток. Политик назвал происходящее "в высшей степени беззаконием" и призвал своих сторонников выходить на улицы.