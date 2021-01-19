Maxima предлагает использовать для вакцинации инфраструктуру супермаркетов

"За последний год удалось целенаправленно изменить общественные привычки, побуждая людей соблюдать меры безопасности в магазинах. Мы сделали все для того, чтобы магазины стали безопасным местом для покупок, где структурированно и планомерно можно обслуживать значительное количество людей. Мы предлагаем и эту инфраструктуру, и опыт розничных торговцев в реализации мер безопасности и обеспечения их успеха использовать в программе вакцинации общества", - говорит представитель руководящей команды Maxima Latvija Янис Ванагс.

В настоящее время в США и Великобритании уже начинается использование мест розничной торговли для вакцинации населения.

Maxima имеет 178 торговых точек, которые равномерно распределены по всей территории Латвии в зависимости от количества жителей и интенсивности передвижения. В декабре количество клиентов Maxima уменьшилось в среднем на 21%, а за первые две недели этого года средняя интенсивность потока снизилась еще больше – вплоть до 25%.