Вт, 19.01.2021
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Алексей Навальный
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Maxima предлагает использовать для вакцинации инфраструктуру супермаркетов

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

В магазинах Maxima по всей Латвии удалось добиться значительного уменьшения потока покупателей - в среднем на 21%, при этом в декабре снижение потока в магазинах Maxima в крупных торговых центрах составило вплоть до 72%. Поэтому Maxima предлагает в планах проведения вакцинации общества использовать вместимость и инфраструктуру свободных магазинов. 

"За последний год удалось целенаправленно изменить общественные привычки, побуждая людей соблюдать меры безопасности в магазинах. Мы сделали все для того, чтобы магазины стали безопасным местом для покупок, где структурированно и планомерно можно обслуживать значительное количество людей. Мы предлагаем и эту инфраструктуру, и опыт розничных торговцев в реализации мер безопасности и обеспечения их успеха использовать в программе вакцинации общества", - говорит представитель руководящей команды Maxima Latvija Янис Ванагс. 

В настоящее время в США и Великобритании уже начинается использование мест розничной торговли для вакцинации населения.

Maxima имеет 178 торговых точек, которые равномерно распределены по всей территории Латвии в зависимости от количества жителей и интенсивности передвижения. В декабре количество клиентов Maxima уменьшилось в среднем на 21%, а за первые две недели этого года средняя интенсивность потока снизилась еще больше – вплоть до 25%.

Уже сообщалось, что Maxima Latvija в дополнение к почти 40 действующим мерам продолжает вводить новые меры по сдерживанию распространения вируса Covid-19 как по собственной инициативе, так и согласно распоряжениям правительства, чтобы посещение магазинов было еще безопаснее. Например, введена новая услуга "Сканируй сам", которая позволяет клиенту самому сканировать товары, сразу помещая их в пакет, и затем оплачивать телефоном или платежной картой в отдельной зоне, не вынимая товар из пакета.

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