Врач из Валмиеры, который принимал пациентов, имея симптомы Covid-19: зафиксированы 173 контактных лица

К контактам высокого риска относятся люди, которые контактировали с пациентом на расстоянии более двух метров, более 15 минут или провели более 15 минут в одной комнате.

Эпидемиолог SPKC Юрий Перевощиков сообщил журналистам, что у Яковинса были симптомы Covid-19 задолго до госпитализации. "Обычно мы назначаем контактных лиц в прямом сотрудничестве с конкретным практикующим врачом. В этом случае, к сожалению, это оказалось невозможным, и мы были вынуждены связаться с общественностью", - сказал эпидемиолог.

По его словам, половине из выявленных контактных лиц Яковинса был присвоен статус контактов высокого риска, а остальным - статус контактов низкого риска или случайных контактов. По словам Перевощикова, в настоящее время неизвестно, заразился ли кто-нибудь от семейного врача.

Министр здравоохранения Дэниэль Павлютс поблагодарил службы и муниципалитет за оперативные действия, а также семейных врачей, которые согласились помочь пациентам Яковинса.

"К сожалению, мы не можем исключить такую ​​ситуацию. Она лишь иллюстрирует характер распространения этого вируса, когда люди из-за своих решений, действий, а иногда и несоблюдения требований безопасности вызывают такие инциденты, которые имеют высокий риск значительного распространения инфекции и возникновения вспышек на местном уровне", - прокомментировал министр здравоохранения.

SPKC ранее опубликовал заявление о том, что, согласно информации, доступной эпидемиологам, Яковинс, семейный врач из Валмиеры и Ренцены, лечил пациентов, имея симптомы Covid-19.

В SPKC сообщили, что все пациенты, которые обращались к этому семейному врачу, в том числе те, кто посещал врача с 27 декабря прошлого года по 11 января этого года, должны быть идентифицированы как близкие контактные лица и отправиться на домашний карантин.