Вт, 19.01.2021
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Алексей Навальный
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Администратор Latvijas Krājbanka вернул больше 100 тыс. евро

Иллюстративное фото ФОТО: Lita Krone / LETA

Администратор ликвидируемого Latvijas Krājbanka в 2020 году вернул 108 624 евро, что в несколько раз меньше, чем в 2019 году, свидетельствует отчет, опубликованный в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

В декабре 2020 года администратор Latvijas Krājbanka вернул 13 363 евро за счет ранее выданных банком кредитов.

Расходы на процесс неплатежеспособности Latvijas Krājbanka в 2020 году составили 404 293 евро, что в 5,8 раза меньше по сравнению с 2019 годом.

В конце 2020 года банк был должен Гарантийному фонду вкладов еще 173,426 млн евро.

Активы Latvijas Krājbanka в конце декабря составили 11,101 млн евро, а собственный капитал был негативным - минус 464,365 млн евро.

Latvijas Krājbanka был объявлен неплатежеспособным в декабре 2011 года. В мае 2012 года Рижский окружной суд начал процесс банкротства банка.

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