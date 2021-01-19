Администратор Latvijas Krājbanka вернул больше 100 тыс. евро

В декабре 2020 года администратор Latvijas Krājbanka вернул 13 363 евро за счет ранее выданных банком кредитов.
Расходы на процесс неплатежеспособности Latvijas Krājbanka в 2020 году составили 404 293 евро, что в 5,8 раза меньше по сравнению с 2019 годом.
В конце 2020 года банк был должен Гарантийному фонду вкладов еще 173,426 млн евро.
Активы Latvijas Krājbanka в конце декабря составили 11,101 млн евро, а собственный капитал был негативным - минус 464,365 млн евро.
Latvijas Krājbanka был объявлен неплатежеспособным в декабре 2011 года. В мае 2012 года Рижский окружной суд начал процесс банкротства банка.