Администратор Latvijas Krājbanka вернул больше 100 тыс. евро

В декабре 2020 года администратор Latvijas Krājbanka вернул 13 363 евро за счет ранее выданных банком кредитов.

Расходы на процесс неплатежеспособности Latvijas Krājbanka в 2020 году составили 404 293 евро, что в 5,8 раза меньше по сравнению с 2019 годом.

В конце 2020 года банк был должен Гарантийному фонду вкладов еще 173,426 млн евро.

Активы Latvijas Krājbanka в конце декабря составили 11,101 млн евро, а собственный капитал был негативным - минус 464,365 млн евро.